Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae-chan qua đời tại TP.HCM

Theo thông tin từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao, cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae-chan đã qua đời do bệnh nặng sau thời gian điều trị tại TP HCM.

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae-chan. Ảnh: Yonhap.

Ngày 25/1, truyền thông Hàn Quốc loan tin cựu Thủ tướng nước này, ông Lee Hae Chan, đã qua đời chiều cùng ngày tại TP.HCM sau khi bị ngừng tim. Hội đồng Cố vấn thống nhất hòa bình (PUAC), nơi ông Lee giữ chức Phó chủ tịch cấp cao trước khi qua đời, xác nhận thông tin, theo Korea Times.

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị khẳng định thông tin cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae-chan đã qua đời tại TP.HCM, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin, trong những ngày qua, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan hữu quan tạo mọi điều kiện y tế tốt nhất chữa trị cho Ngài Lee Hae-chan tại TP.HCM. Tuy nhiên, do bệnh nặng, Ngài Lee Hae-chan đã từ trần.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Lãnh đạo Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới Chính phủ Hàn Quốc và gia quyến Ngài Lee Hae-chan”.

Yonhap News dẫn lời các quan chức Hàn Quốc cho biết ông Lee, 73 tuổi, xuất hiện các triệu chứng giống cúm trước khi sang Việt Nam vào ngày 22/1. Tình trạng sức khỏe của ông xấu đi vào thời điểm chuẩn bị trở về nước một ngày sau đó.

Ngày 23/1, ông Lee được đưa đi cấp cứu sau khi gặp khó thở tại phòng chờ sân bay Tân Sơn Nhất và được cho là đã hai lần rơi vào tình trạng ngừng tim.

Hội đồng Cố vấn Thống nhất Hòa bình Hàn Quốc (PUAC), nơi ông Lee giữ chức Phó chủ tịch cấp cao, cho biết gia đình đang phối hợp với các cơ quan liên quan để thảo luận phương án đưa thi hài về nước và tổ chức tang lễ.

Cựu Thủ tướng Lee Hae-chan là gương mặt tiêu biểu của phong trào dân chủ Hàn Quốc trong giai đoạn chính quyền quân sự. Ông bước vào chính trường từ hoạt động sinh viên và phe đối lập, trúng cử Quốc hội năm 1988 và có tổng cộng 7 nhiệm kỳ nghị sĩ. Trên cương vị Bộ trưởng Giáo dục, ông thúc đẩy chương trình cải cách sâu rộng, được biết đến với tên gọi “thế hệ Lee Hae-chan”.

Ông giữ chức Thủ tướng Hàn Quốc trong giai đoạn 2004–2006, dưới thời Tổng thống Roh Moo-hyun. Tháng 10/2025, ông được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch cấp cao PUAC. Khi đó, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết quyết định này nhằm tăng cường hỗ trợ các chính sách thống nhất và đối ngoại với Triều Tiên của Tổng thống Lee Jae-myung.