Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Yêu cầu kiểm điểm vụ bữa ăn ‘đạm bạc’ của học sinh gây xôn xao dư luận

  • Chủ nhật, 12/10/2025 17:01 (GMT+7)
  • 17:01 12/10/2025

Sau khi báo chí phản ánh suất ăn bán trú 25.000 đồng nhưng quá “đạm bạc”, UBND phường Ba Đồn (Quảng Trị) yêu cầu Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn kiểm điểm và chấn chỉnh.

Theo đó, UBND phường Ba Đồn vừa có văn bản yêu cầu Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn nghiêm túc kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan sau vụ suất ăn bán trú 25.000 đồng nhưng quá “đạm bạc” gây bức xúc trên mạng xã hội.

Suat som 'dam bac' anh 1

Suất ăn 25.000 đồng gây xôn xao dư luận.

Theo UBND phường Ba Đồn, khâu bán trú tại trường còn nhiều hạn chế. Qua kiểm tra, suất ăn ngày 6/10 không đúng thực đơn công khai, định lượng thực phẩm ít, chưa đảm bảo dinh dưỡng.

Việc giám sát, quản lý của hiệu trưởng và tổ giám sát bếp ăn chưa chặt chẽ; sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh trong chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh còn hạn chế.

UBND phường Ba Đồn đã yêu cầu nhà trường rà soát, chấn chỉnh toàn bộ quy trình tổ chức bán trú, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và định lượng khẩu phần. Trường cũng phải công khai thực đơn, hình ảnh bữa ăn hằng ngày trên bảng tin và nhóm Zalo các lớp để phụ huynh cùng giám sát.

Hiệu trưởng và các cá nhân liên quan phải tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm; kết quả báo cáo UBND phường trước ngày 14/10.

Trước đó, như Báo Tiền Phong phản ánh, trưa 6/10, trên Facebook xuất hiện hình ảnh khay cơm chỉ gồm cơm trắng, 1 quả trứng, 3 lát chả, muối mè và một ít canh rau. Nhiều phụ huynh bức xúc cho rằng khẩu phần này khó bảo đảm dinh dưỡng cho học sinh so với mức giá 25.000 đồng. Theo nhiều người, suất cơm này chỉ đáng giá 10.000 đồng.

Suat som 'dam bac' anh 2

Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn.

Bà Trần Thị Minh Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn cho hay, trường hiện có gần 600 học sinh ăn bán trú - do một doanh nghiệp cung ứng theo hợp đồng. Bà Thủy thừa nhận suất ăn hôm đó không đạt yêu cầu và đã gửi thư xin lỗi phụ huynh.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Đình chỉ nhân viên từ chối suất ăn từ thiện khi sinh viên bị cô lập

ĐH Sư phạm đã yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn đình chỉ nhân viên từ chối tiếp nhận suất ăn từ thiện cho sinh viên đang bị cô lập trong đợt mưa lũ vừa qua.

06:57 11/10/2025

Đình chỉ công ty cung cấp suất ăn khiến gần 100 công nhân ngộ độc

Liên quan đến vụ gần 100 công nhân ngộ độc, chính quyền tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định xử phạt hành chính với số tiền 180 triệu đồng và đình chỉ toàn bộ hoạt động 4 tháng.

20:13 23/9/2024

iSchool Nha Trang xin lỗi, cam kết tìm đối tác mới cung cấp suất ăn

iSchool Nha Trang gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả quý phụ huynh, các em học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường về sự cố ngộ độc thực phẩm.

17:20 27/11/2022

https://tienphong.vn/yeu-cau-kiem-diem-vu-bua-an-dam-bac-cua-hoc-sinh-gay-xon-xao-du-luan-post1786479.tpo

Hoàng Nam/Tiền Phong

Suất sơm 'đạm bạc' Quảng Trị Zalo Suất ăn bán trú Ba Đồn kiểm điểm

  • Zalo

    Zalo là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí hoạt động trên nền tảng di động và máy tính, được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư của công ty VNG và ra mắt lần đầu tháng 12/2012. Tháng 6/2016, Zalo bắt đầu phát hành phiên bản địa phương đầu tiên ở thị trường Myanmar. Tháng 5/2018, Zalo chính thức đạt mốc 100 triệu người dùng.

    Bạn có biết: Tải Zalo PC cho máy tính để sử dụng các tính năng vượt trội trên Zalo PC như gửi file 1GB, Chụp màn hình, Chat nhóm, Phân loại nhóm,…

    • Ra mắt: 12/2012
    • Công ty phát triển: VNG

    Website

Đọc tiếp

Mien Bac co the mua tren 150 mm trong ba ngay hinh anh

Miền Bắc có thể mưa trên 150 mm trong ba ngày

2 giờ trước 15:19 13/10/2025

0

Dự báo từ chiều và đêm 13/10 đến 15/10, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa - Hà Tĩnh có mưa vừa với tổng lượng mưa từ 40 tới 10 mm, có nơi trên 150 mm.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý