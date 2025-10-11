Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đình chỉ nhân viên từ chối suất ăn từ thiện khi sinh viên bị cô lập

  • Thứ bảy, 11/10/2025 06:57 (GMT+7)
  • 06:57 11/10/2025

ĐH Sư phạm đã yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn đình chỉ nhân viên từ chối tiếp nhận suất ăn từ thiện cho sinh viên đang bị cô lập trong đợt mưa lũ vừa qua.

Liên quan đến vụ việc từ chối suất ăn từ thiện, xảy ra ngày 8/10 tại ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên, tối 10/10, đại diện nhà trường cho biết: Trường đã yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn đình chỉ nhân viên từ chối tiếp nhận thực phẩm trong vụ việc trên. Đồng thời, yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn rút kinh nghiệm và cam kết kết không tái phạm.

Canteen Dai hoc su pham anh 1

Nhà ăn căng tin Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên.

Trước đó, từ ngày 9/10, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng trong những ngày mưa lũ, nhiều sinh viên tại ký túc xá Trường ĐH Sư phạm bị cô lập, mất điện, trong khi căng tin ký túc xá lại ngăn cản việc tiếp nhận các suất ăn từ thiện, đồng thời bán cơm với giá 30.000 đồng/suất.

Ngay khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, nhà trường đã tiến hành xác minh, kiểm tra.

Kết quả cho thấy, sáng 8/10, khi khu trung tâm tỉnh Thái Nguyên, trong đó có Trường Đại học Sư phạm, bị ngập sâu, khoảng 9h có một người đến trường nói muốn tặng khoảng 100 suất ăn cho sinh viên đang bị cô lập.

Tuy nhiên, nhân viên tại nhà ăn căng tin lo ngại vấn đề an toàn thực phẩm, lại không liên hệ được với Ban giám hiệu để xin ý kiến nên người này đã từ chối. Bên cạnh đó, người này cũng không nhận tiền chuyển khoản mà chỉ nhận tiền mặt. Nhà trường cho rằng, việc xử lý như vậy là cứng nhắc. Hơn nữa, việc từ chối là chủ ý của nhân viên chứ không phải chỉ đạo của nhà trường.

Nhà trường đã đề nghị Công an tỉnh và các cơ quan liên quan xác minh và xử lý nghiêm (nếu có) những người liên quan, không để ảnh hưởng đến nhà trường, học sinh - sinh viên.

Được biết, đơn vị cung cấp suất ăn hiện nay đã trúng gói thầu cung cấp suất ăn cho nhà trường giai đoạn 2020-2025. Mức giá cao nhất được quy định là 30.000 đồng/suất.

Số người chết, mất tích do mưa lũ tăng lên

Tính đến sáng nay (10/10), mưa lũ do bão Matmo đã khiến 18 người chết và mất tích, hơn 65.000 ngôi nhà vẫn đang bị ngập, chủ yếu tại Thái Nguyên, Lạng Sơn và Cao Bằng, Bắc Ninh.

13:00 10/10/2025

Thời tiết 10/10: Hà Nội nắng 33°C, lũ dữ vẫn gây ngập nhiều tỉnh

Dự báo thời tiết ngày 10/10, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trời nắng ráo, tuy nhiên lũ dữ vẫn gây ngập diện rộng ở Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh.

06:38 10/10/2025

Nước lũ sâu 1,3 m, ôtô không thể vào cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Đường 35 qua xã Trung Giã (Hà Nội) có điểm ngập tới 1,3 m, nhà chức trách lưu ý các phương tiện hạn chế lưu thông qua các vị trí bị ngập sâu hướng Hà Nội đi Thái Nguyên.

10:21 10/10/2025

Thanh Hiếu - Đức Nguyễn/Tiền Phong

