Tạm lưu thông trên đèo Prenn trong 3 ngày

  • Thứ sáu, 5/12/2025 12:13 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau khi xử lý điểm sạt lở và thu dọn hàng trăm khối đất đá, tỉnh Lâm Đồng cho phép đèo Prenn tạm lưu thông theo khung giờ quy định trong 3 ngày.

Toàn cảnh điểm sạt lở trên đèo Prenn trưa 4/12.

Ngày 5/12, lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết đèo Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt) được phép tạm lưu thông từ ngày 5 đến 7/12.

Theo đó, người và phương tiện (trừ ô tô tải) đi lại theo khung giờ quy định: ngày 5/12 lưu thông từ 9h đến 22h; ngày 6 và 7/12 từ 5h đến 22h.

Trước đó, từ tối 4/12 đến rạng sáng 5/12, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 và đơn vị thi công huy động máy múc, xe ben, máy cưa… xử lý điểm sạt lở tại Km224+600 - Km224+700. Hàng trăm khối đất đá, cây cối được dọn khỏi mặt đường; nhiều cây thông có nguy cơ bật gốc trên cũng được cưa hạ để đảm bảo an toàn.

Trưa 4/12, khu vực Km225+300 đèo Prenn bất ngờ sạt lở taluy dương, gây ách tắc giao thông. Ngay sau đó, Sở Xây dựng Lâm Đồng đã có văn bản tạm dừng lưu thông trên đèo Prenn để xử lý sự cố.

