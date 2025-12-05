Lũ lên trên sông Krông Ana, sông Cam Ly lũ xuống nhưng vẫn nguy hiểm

Lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang tiếp tục lên, trong khi sông Cam Ly (Lâm Đồng) có xu hướng hạ dần nhưng nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực vẫn còn hiện hữu trong 24 giờ tới.

Ảnh minh họa: VOV.VN

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 7h ngày 5/12, mực nước trên sông Krông Ana đạt 420,56 m, cao hơn báo động 1 là 0,56 m. Tại sông Cam Ly, mực nước tại trạm Thanh Bình đo được 832,52 m, vượt báo động 2 là 0,52 m.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục lên và duy trì trên mức báo động 1. Trong khi đó, lũ trên sông Cam Ly tiếp tục xuống và nằm dưới mức báo động 1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông Krông Ana và sông Cam Ly; nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các khu vực có địa hình dốc ở Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Theo đánh giá, lũ và ngập lụt có thể gây ảnh hưởng lớn đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực.