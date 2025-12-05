Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Lũ lên trên sông Krông Ana, sông Cam Ly lũ xuống nhưng vẫn nguy hiểm

  • Thứ sáu, 5/12/2025 12:23 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang tiếp tục lên, trong khi sông Cam Ly (Lâm Đồng) có xu hướng hạ dần nhưng nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực vẫn còn hiện hữu trong 24 giờ tới.

Ảnh minh họa: VOV.VN

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 7h ngày 5/12, mực nước trên sông Krông Ana đạt 420,56 m, cao hơn báo động 1 là 0,56 m. Tại sông Cam Ly, mực nước tại trạm Thanh Bình đo được 832,52 m, vượt báo động 2 là 0,52 m.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục lên và duy trì trên mức báo động 1. Trong khi đó, lũ trên sông Cam Ly tiếp tục xuống và nằm dưới mức báo động 1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông Krông Ana và sông Cam Ly; nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các khu vực có địa hình dốc ở Đắk LắkLâm Đồng.

Theo đánh giá, lũ và ngập lụt có thể gây ảnh hưởng lớn đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vov.vn/xa-hoi/lu-len-tren-song-krong-ana-song-cam-ly-tiep-tuc-xuong-nhung-van-nguy-hiem-post1251352.vov

VOV.VN

cam ly Đắk Lắk Lâm Đồng sông cam ly sông krông ana lũ lên lũ xuống nguy hiểm

    Đọc tiếp

    Tam luu thong tren deo Prenn trong 3 ngay hinh anh

    Tạm lưu thông trên đèo Prenn trong 3 ngày

    1 giờ trước 12:13 5/12/2025

    0

    Sau khi xử lý điểm sạt lở và thu dọn hàng trăm khối đất đá, tỉnh Lâm Đồng cho phép đèo Prenn tạm lưu thông theo khung giờ quy định trong 3 ngày.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý