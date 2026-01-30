Yêu cầu 12 trường ở TP.HCM dừng bữa ăn có sản phẩm Sago Food

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM yêu cầu 12 trường học tạm ngưng bữa ăn bán trú có sử dụng sản phẩm của Sago Food, đồng thời mở rộng kiểm tra chuỗi cung ứng liên quan vụ việc.

Hình ảnh thịt được sơ chế trong video đăng tải trên báo chí. Ảnh: Cắt từ clip.

PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an TP.HCM và lực lượng Quản lý thị trường tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn. Theo bà Lan, sự vào cuộc của báo chí thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc phát hiện các vụ vi phạm.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt hơn”, bà Phong Lan nhấn mạnh.

Liên quan đến vụ việc tại Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food), Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã mở rộng kiểm tra đối với 9 doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu cho công ty này. Đồng thời, cơ quan chức năng yêu cầu 12 trường học tạm ngưng tổ chức bữa ăn bán trú có sử dụng sản phẩm của Sago Food.

Bên cạnh đó, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cũng phát đi cảnh báo đến toàn bộ hệ thống giáo dục trên địa bàn, yêu cầu rà soát lại nguồn cung thực phẩm, tăng cường kiểm soát quy trình nhập hàng, chế biến và lưu mẫu thức ăn nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Trước đó, ngày 28/1, Công ty Sago Food, có trụ sở tại xã Hiệp Phước (khu vực huyện Nhà Bè trước đây), đơn vị cung cấp suất ăn và thực phẩm cho nhiều trường học tại TP.HCM, bị phản ánh sử dụng thịt hết hạn trong quá trình chế biến. Thông tin này đã khiến nhiều phụ huynh và người dân bày tỏ lo ngại về an toàn thực phẩm trong bữa ăn học đường.

Theo ghi nhận, sau khi nhận được thông báo từ cơ quan chức năng, các trường liên quan đã chủ động tạm dừng bữa ăn bán trú, đồng thời thông tin đến phụ huynh về biện pháp xử lý trước mắt. Một số trường cho biết đang làm việc với đơn vị cung cấp suất ăn khác hoặc chuyển sang hình thức cho học sinh mang cơm từ nhà trong thời gian chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.