Trời lạnh, trẻ dễ ốm: Dấu hiệu 'cờ đỏ' cần đi cấp cứu

Thời tiết lạnh khiến trẻ dễ mắc bệnh hô hấp, tiêu hóa và nhiều bệnh theo mùa. Bác sĩ cảnh báo nếu bỏ qua dấu hiệu nguy hiểm, bệnh có thể diễn biến nhanh, tăng nguy cơ biến chứng.

Thời tiết lạnh, trẻ em có nguy cơ cao mắc các bệnh lý do virus và vi khuẩn. Ảnh: Đinh Hà.

Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thị Thanh Tâm, Trung tâm Quốc tế, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết khi thời tiết lạnh, trẻ em có nguy cơ cao mắc các bệnh lý do virus và vi khuẩn. Thường gặp nhất là các bệnh hô hấp như viêm họng, viêm phế quản - phổi; bệnh tiêu hóa như nôn, tiêu chảy do virus; cùng nhiều bệnh theo mùa khác như cơn hen phế quản cấp, sốt phát ban, tay chân miệng, sởi…

Nguyên nhân là hệ miễn dịch của trẻ còn non yếu, trong khi môi trường lạnh và ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho virus, vi khuẩn phát triển. Trong thực tế chăm sóc, khi trẻ có biểu hiện ốm mệt, nhiều phụ huynh thường phân vân giữa việc tiếp tục theo dõi tại nhà hay đưa con đến cơ sở y tế.

Tuy nhiên, nếu bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm, bệnh có thể diễn tiến nhanh, dẫn đến biến chứng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng. Vì vậy, việc nhận biết sớm các "dấu hiệu cờ đỏ" để đưa trẻ đi cấp cứu kịp thời là rất quan trọng.

Bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm cho hay trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu ngay khi xuất hiện các biểu hiện bất thường về hô hấp như khó thở, thở nhanh, thở rút lõm lồng ngực hoặc da, môi tím tái. Những dấu hiệu liên quan đến tim mạch như đau ngực, tim đập nhanh, đập mạnh hoặc có cảm giác chình chịch bất thường ở ngực cũng không nên chủ quan.

Nếu bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm, bệnh có thể diễn tiến nhanh, dẫn đến biến chứng nặng. Ảnh: Đinh Hà.

Bên cạnh đó, các rối loạn thần kinh như quấy khóc dữ dội khó dỗ, bỏ bú hoặc bú kém, nôn liên tục, co giật, ngủ li bì hoặc ít cử động, đặc biệt ở trẻ sơ sinh, đều là những dấu hiệu nguy hiểm.

"Về thân nhiệt, trẻ sốt trên 38,5°C nhưng đáp ứng kém với thuốc hạ sốt, hoặc ngược lại bị hạ thân nhiệt dưới 36°C, cần được đưa đi cấp cứu ngay. Ngoài ra, tình trạng da xanh tái hoặc xuất hiện ban xuất huyết cũng là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng", bác sĩ Thanh nói.

Trong những trường hợp chưa đến mức cấp cứu, phụ huynh vẫn nên đưa trẻ đi khám sớm trong ngày nếu trẻ có các triệu chứng cảm lạnh hoặc ho kéo dài trên 7 ngày, ho có đờm hoặc ho khan dai dẳng.

Trẻ chảy mũi nhiều, dịch mũi đặc, nghẹt mũi gây khó chịu; đau tai hoặc chảy dịch tai bất thường; mệt mỏi, chán ăn, nôn nhiều sau ăn hay đi ngoài phân lỏng trên 3 lần mỗi ngày cũng cần được bác sĩ thăm khám để tránh biến chứng.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ khi đi khám trong thời tiết lạnh, Bộ Y tế và Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo phụ huynh nên cho trẻ dùng thuốc hạ sốt đúng liều khi cần thiết, uống oresol để bù nước và điện giải nếu có nôn, tiêu chảy. Trước khi ra ngoài, cần chuẩn bị đầy đủ quần áo ấm, mũ, khăn quàng và tất cho trẻ.

Trong quá trình di chuyển, gia đình nên ưu tiên sử dụng ô tô có điều hòa, duy trì nhiệt độ khoảng 25-28°C. Với những trẻ bị hạ thân nhiệt dưới 36°C hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao, cần vận chuyển bằng xe cứu thương có lồng ủ ấm 35-36°C hoặc xe cứu thương chuyên dụng.

Khi đến bệnh viện, cha mẹ nên tiếp tục cho trẻ bú mẹ hoặc ăn uống đầy đủ để đảm bảo năng lượng, đồng thời lau khô mồ hôi, thay quần áo hoặc tất bị ướt để giữ cơ thể trẻ luôn khô ráo, tránh nhiễm lạnh thêm.