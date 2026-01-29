Một loại đồ uống quen thuộc hỗ trợ cải thiện gan nhiễm mỡ

Gan nhiễm mỡ là căn bệnh thầm lặng, phổ biến và có thể gây nhiều hệ lụy nếu không được kiểm soát. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc uống cà phê đều đặn, với lượng phù hợp, có thể góp phần cải thiện tình trạng này.

Bệnh gan nhiễm mỡ do rối loạn chuyển hóa (MASLD), trước đây được gọi là bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, xảy ra khi lượng mỡ thừa tích tụ trong tế bào gan. Bệnh này thường ảnh hưởng đến những người thừa cân, mắc bệnh tiểu đường hoặc có rối loạn lipid máu. Theo thời gian, gan nhiễm mỡ có thể gây xơ gan hoặc sẹo gan. Sẹo gan có thể dẫn đến ung thư gan hoặc suy gan.

Tác dụng của cà phê với tình trạng gan nhiễm mỡ

Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy những người uống ít nhất ba đến bốn tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ mắc MASLD thấp hơn, chủ yếu là do cải thiện tình trạng kháng insulin và bệnh tiểu đường.

Ở những người đã mắc MASLD, uống cà phê thường xuyên làm giảm nguy cơ phát triển xơ gan. Và trong số những người đã bị xơ gan, những người uống nhiều cà phê hơn ít có khả năng tử vong do bệnh này hơn.

Tác dụng bảo vệ gan của cà phê được cho là thông qua ba cơ chế chính:

- Chống oxy hóa: Cà phê chứa nhiều hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do và bảo vệ tế bào gan trước các tổn thương do stress oxy hóa.

- Chống viêm: Các thành phần trong cà phê có khả năng làm giảm phản ứng viêm mạn tính tại gan, từ đó hạn chế tổn thương tế bào gan và làm chậm tiến triển của gan nhiễm mỡ.

Tiêu thụ cà phê được chứng minh là tốt cho sức khỏe gan.

- Hỗ trợ chuyển hóa: Cà phê có thể cải thiện quá trình chuyển hóa chất béo và glucose, góp phần giảm tích tụ mỡ trong gan và hỗ trợ duy trì chức năng gan khỏe mạnh.

Loại cà phê nào tốt cho gan?

Các nghiên cứu trên thế giới đã liên tục chỉ ra rằng cà phê đen mang lại lợi ích mạnh mẽ nhất cho sức khỏe gan. Trong một phân tích toàn diện trên hơn 195.924 người tham gia, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc tiêu thụ cà phê đen nguyên chất có liên quan đến việc giảm 27% nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Tác dụng bảo vệ này dường như mạnh nhất khi cà phê được tiêu thụ mà không có các chất phụ gia như đường, kem hoặc chất tạo ngọt nhân tạo.

Một số loại cà phê khác nhau và tác dụng với sức khỏe gan:

Cà phê đen nguyên chất: Cho thấy mối liên hệ mạnh mẽ nhất với việc cải thiện sức khỏe gan, với các nghiên cứu chỉ ra tỷ lệ mắc bệnh gan nhiễm mỡ thấp hơn 33% ở những người thường xuyên uống cà phê đen.

Cà phê lọc: Cho thấy kết quả tốt hơn so với cà phê không lọc, có thể là do việc loại bỏ một số hợp chất trong quá trình lọc.

Cà phê hòa tan: Mặc dù vẫn có lợi, nhưng có thể mang lại ít lợi ích hơn so với cà phê đen mới pha.

Cà phê có thêm chất phụ gia: Việc thêm đường, kem hoặc các chất làm ngọt khác có thể làm giảm tác dụng bảo vệ gan.

Bên cạnh đó, một khuyến nghị gần đây của Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh gan Hoa Kỳ cho thấy rằng cả cà phê có caffeine và không caffeine đều có thể được tiêu thụ để mang lại lợi ích cho gan.

Khuyến nghị về lượng cà phê tiêu thụ

Các chuyên gia khuyến nghị nên hạn chế lượng tiêu thụ từ hai đến ba tách cà phê đen mỗi ngày. Mặc dù một số nghiên cứu ghi nhận lợi ích khi uống tới bốn tách mỗi ngày, nhưng tiêu thụ nhiều hơn thế có thể phản tác dụng do có khả năng làm gián đoạn giấc ngủ, mức độ cortisol và sức khỏe đường ruột.

Nên uống cà phê sau bữa ăn hoặc vào giữa buổi sáng, tránh uống vào buổi tối muộn, vì thiếu ngủ có thể làm trầm trọng thêm bệnh gan nhiễm mỡ.

Cần lưu ý chỉ có cà phê đen nguyên chất mới mang lại lợi ích cải thiện gan nhiễm mỡ nên nếu muốn đạt hiệu quả này thì cần không thêm đường, kem sữa hoặc siro hương vị vì những chất phụ gia này có thể làm mất tác dụng và có thể làm trầm trọng thêm tình trạng kháng insulin.

Tuy nhiên, cà phê chỉ là một công cụ hỗ trợ, không phải là phương pháp chữa trị. Nếu muốn đảo ngược tình trạng gan nhiễm mỡ, cần bỏ thói quen ăn nhiều đường hoặc tinh bột tinh chế; uống rượu thường xuyên; thiếu ngủ và ít vận động.