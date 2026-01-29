Công dụng tuyệt vời của dưa chuột với mỡ máu cao

Dưa chuột được xem là thực phẩm có lợi cho người mỡ máu cao nhờ thành phần giàu nước và chất xơ.

Để hỗ trợ kiểm soát mỡ máu hiệu quả, việc sử dụng dưa chuột đúng cách và hợp lý là điều không phải ai cũng nắm rõ.

1. Dưa chuột có thể giúp hạ mỡ máu như thế nào?

Theo Đông y, mỡ máu cao thường được mô tả ứng với các chứng đàm trọc, đàm thấp, phát sinh do sự rối loạn công năng của các tạng phủ, đặc biệt là tỳ, thận, can.

Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng này:

Do ăn uống bất tiết (không điều độ) làm tổn thương tỳ vị.

Do bẩm tố bất túc, thường tương đương với những người mỡ máu cao có tính chất di truyền.

Do tình chí gây nội thương, lo nghĩ quá nhiều làm hại tỳ, giận giữ, căng thẳng, uất ức làm hại can.

Do ít vận động hoặc vận động quá mức.

Do tuổi tác, can thận hư suy.

Dưa chuột được Đông y sử dụng với tên gọi Hồ qua, có vị ngọt, tính mát, đi vào các kinh tỳ, vị, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi thủy. Đây là vị thuốc có nhiều tác dụng với sức khỏe và có thể hỗ trợ điều trị chứng đàm trọc nhờ các tác dụng:

Thanh nhiệt, lợi thủy, giúp cuốn trôi cặn bã, độc tố và đàm hữu hình ra khỏi cơ thể qua đường tiểu tiện.

Kiện tỳ, tiêu trệ giúp làm sạch đường ruột, ức chế hình thành đàm mới.

Bình ổn can hỏa, khiến can khí điều hòa, không khắc chế quá mạnh tỳ thổ, hỗ trợ quá trình vận hóa của tỳ vị.

Dưa chuột có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi thủy hỗ trợ giảm mỡ máu.

Theo y học hiện đại, dưa chuột chứa các hợp chất sinh học có khả năng tác động trực tiếp đến quá trình chuyển hóa mỡ trong cơ thể qua các cơ chế chính:

Ức chế hấp thu cholesterol tại đường ruột

Dưa chuột là loại quả rất giàu chất xơ hòa tan (pectin), khi vào hệ tiêu hóa, pectin hình thành một lớp gel đặc bao quanh các phân tử cholesterol và acid mật, ngăn cản chúng thẩm thấu qua niêm mạc ruột vào máu.

Bên cạnh đó trong dưa chuột (đặc biệt là phần hạt) còn chứa các sterol thực vật có cấu trúc phân tử gần giống cholesterol có thể cạnh tranh vị trí hấp thu với cholesterol tại ruột, từ đó làm giảm lượng mỡ xấu hấp thụ từ thức ăn.

Ngăn chặn quá trình tổng hợp chất béo mới

Một thành phần đặc biệt trong dưa chuột là acid malonic, đây là hoạt chất có khả năng ức chế enzym chuyển hóa các loại đường thành chất béo dự trữ trong cơ thể, qua đó giúp ngăn chặn sự gia tăng của triglyceride. Một số hoạt chất như flavonoid, terpenoid, polyphenol chiết xuất hạt dưa chuột có thể làm giảm hoạt động của enzyme HMG-CoA reductase - "nhà máy" chính chịu trách nhiệm sản xuất cholesterol nội sinh tại gan.

Tăng cường đào thải và bảo vệ mạch máu

Các hợp chất chống oxy hóa như các flavonoid và các polyphenol trong dưa chuột giúp dọn dẹp các gốc tự do, ngăn chặn quá trình oxy hóa LDL-cholesterol, giữ cho các phân tử mỡ này ổn định hơn, giảm nguy cơ hình thành mảng xơ vữa.

Đồng thời cucurbitacin B - hợp chất tạo nên vị đắng nhẹ ở cuống dưa chuột được ghi nhận có khả năng ngăn chặn sự tích tụ lipid trong thành động mạch, hỗ trợ phòng ngừa xơ vữa động mạch từ sớm.

2. Cách sử dụng dưa chuột giúp hạ mỡ máu

2.1 Nước ép dưa chuột, cần tây, táo xanh

Nguyên liệu: 1 quả dưa chuột, 2 nhánh cần tây lớn, 1/2 quả táo xanh.

Tác dụng: Cần tây chứa các phthalide làm giãn mạch, táo xanh chứa pectin với hàm lượng cao. Khi kết hợp với dưa chuột, hỗn hợp này sẽ giúp đào thải lipid dư thừa một cách nhanh chóng ra ngoài cơ thể.

Cách dùng: Các nguyên liệu rửa sạch, ép lấy nước, uống vào buổi sáng khi bụng rỗng hoặc trước bữa ăn tối 30 phút, liên tục trong 10 - 14 ngày.

Nước ép dưa chuột, cần tây, táo xanh hỗ trợ giảm mỡ máu nhanh.

2.2 Trà vỏ dưa chuột, sơn tra

Nguyên liệu: Vỏ của 2 quả dưa chuột (rửa sạch bằng nước muối), 10g sơn tra khô (nếu không có sơn tra có thể thay thế bằng táo mèo khô).

Tác dụng: Sơn tra là vị thuốc đầu bảng trong Đông y về tiêu thực. Hoạt chất acid crataegolic trong sơn tra thúc đẩy tiêu hóa chất béo cực nhanh, phối hợp với tính lợi thủy của vỏ dưa chuột sẽ nâng cao tác dụng giúp tống khứ mỡ thừa ra ngoài.

Cách dùng: Đun sôi vỏ dưa chuột và sơn tra với 500ml nước trong 15 phút, uống thay trà sau các bữa ăn nhiều dầu mỡ.

3. Một số lưu ý khi dùng dưa chuột

Mặc dù dưa chuột tốt cho tình trạng mỡ máu cao, nhưng do tính hàn, nên tuyệt đối không dùng khi đang bị tiêu chảy, lạnh bụng hoặc mắc các bệnh về thận nặng. Khi dùng nên giữ nguyên vỏ và hạt để phát huy tối đa công dụng. Không nên dùng dưa chuột đã héo hoặc để qua đêm vì hoạt chất sinh học đã bị biến đổi, không còn tác dụng hạ mỡ.

Việc điều trị mỡ máu không thể chỉ dựa vào một vị thuốc mà cần một lộ trình toàn diện, có chế độ ăn uống khoa học, tăng cường vận động thể thao, tránh lo âu, giận giữ, đồng thời giữ thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ 3-6 tháng một lần để điều chỉnh phương pháp điều trị kịp thời.