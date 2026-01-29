Gymer cơ bắp run rẩy khi thực hiện bài tập quen thuộc

Không dùng tạ nặng, bộ môn Pilates vẫn khiến nhiều nam giới tập luyện cường độ cao run rẩy vì phải kích hoạt các nhóm cơ sâu và kiểm soát chuyển động.

Các bài tập Pilates chủ yếu sử dụng trọng lượng cơ thể, kết hợp thăng bằng và chuyển động nhỏ.

Những video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy không ít vận động viên nam và “gym bro” (những chàng trai mê tập gym) phải nhăn mặt, run rẩy khi lần đầu thử Pilates, qua đó phá vỡ định kiến lâu nay rằng bộ môn này “nhẹ nhàng” và chỉ phù hợp với phụ nữ.

Theo Fox News, xu hướng này đang thu hút sự chú ý khi ngày càng nhiều nam giới tập luyện cường độ cao quyết định bước vào các lớp Pilates hoặc sculpt. Trái với tưởng tượng ban đầu, nhiều người nhanh chóng bị “hạ gục” bởi những bài tập chậm, đòi hỏi kiểm soát chuyển động và kích hoạt các nhóm cơ sâu mà họ hiếm khi dùng tới trong phòng gym.

Melania Antuchas, huấn luyện viên Pilates tại bang Florida, cho biết phần lớn nam học viên đều bất ngờ vì mức độ thử thách. Các bài tập chủ yếu sử dụng trọng lượng cơ thể, kết hợp thăng bằng và chuyển động nhỏ nhưng liên tục, khiến cơ thể phải làm việc ở trạng thái mất ổn định.

Chính điều này tạo ra áp lực lớn lên các cơ ổn định - yếu tố mà tập tạ nặng thường bỏ qua. Sau buổi tập đầu tiên, hầu hết học viên nam đều chủ động hỏi lịch học tiếp vì cảm nhận rõ thử thách.

Không chỉ các lớp cá nhân, nhiều phòng tập cũng ghi lại cảnh các đội thể thao nam chật vật với các động tác nâng chân, gập bụng, ép cơ trên máy tập Pilates. Chủ một studio Pilates tại Bắc Carolina nhận định, Pilates “đánh” vào sức mạnh theo cách rất khác là buộc người tập phải chậm lại, kiểm soát toàn bộ biên độ vận động thay vì dựa vào quán tính hay sức mạnh thô.

Pilates được sáng lập từ những năm 1920 bởi Joseph Pilates, ban đầu nhằm phục hồi chức năng cho binh sĩ và vũ công. Ngày nay, bộ môn này đã phát triển với nhiều biến thể, kết hợp thiết bị hỗ trợ và bài tập sức mạnh. Dù vậy, cốt lõi vẫn là sự chính xác, kiểm soát cơ thể.

Các chuyên gia thể hình cho rằng Pilates mang lại lợi ích cho cả nam lẫn nữ, từ cải thiện tư thế, tăng độ linh hoạt đến hỗ trợ thành tích tập gym và thể thao. Tuy nhiên, người mới bắt đầu, đặc biệt là những người có chấn thương cột sống, khớp hoặc vừa phẫu thuật, nên tham vấn bác sĩ và tập cùng huấn luyện viên có chuyên môn để được điều chỉnh phù hợp.