Bộ Y tế đề nghị 4 trường hợp phải báo CDC nếu sốt, ho, khó thở

Trước nguy cơ lây truyền virus Nipah qua thực phẩm, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, truyền thông và sẵn sàng phương án ứng phó nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Dơi ăn quả là ổ chứa tự nhiên của virus. Ảnh: Radarbanyuwangi.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh do virus Nipah, một bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm thuộc nhóm A, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong công tác phòng, chống dịch.

Theo Bộ Y tế, virus Nipah có thể lây truyền từ động vật sang người, đặc biệt là từ dơi, gia súc, vật nuôi. Đồng thời có khả năng lây qua thực phẩm, vật phẩm bị nhiễm virus và lây từ người sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, dịch bài tiết của bệnh nhân.

Để chủ động phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương khẩn trương triển khai nhiều biện pháp đồng bộ.

Trọng tâm là đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông đến người dân và các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm về nguy cơ lây truyền virus Nipah và các biện pháp phòng tránh. Bộ Y tế lưu ý cần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, kết hợp các nền tảng truyền thông số để nâng cao hiệu quả tiếp cận.

Người dân được khuyến cáo hạn chế tiếp xúc, chế biến và sử dụng các loại thực phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã, đặc biệt là dơi ăn quả. Người dân không sử dụng trái cây, thực phẩm có dấu hiệu bị động vật hoang dã cắn, liếm hoặc gặm nhấm.

Bộ Y tế cũng yêu cầu tăng cường giám sát an toàn thực phẩm và vệ sinh cá nhân tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Theo dõi sức khỏe thường xuyên đối với người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm, nhất là người nước ngoài đến từ các quốc gia đang ghi nhận ca bệnh do virus Nipah.

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu với bất kỳ ai trong cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như sốt đột ngột kèm theo các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, ho, khó thở và gần đây từng đến vùng đang ghi nhận ca bệnh do virus Nipah; từng tiếp xúc với người mắc/nghi mắc bệnh do virus Nipah; hoặc từng tiếp xúc với gia súc, vật nuôi ốm chết bất thường, động vật hoang dã (đặc biệt là dơi); hoặc từng ăn các loại trái cây, thực phẩm có dấu hiệu bị động vật (như dơi, chim...) cắn hoặc gặm nhấm, thì cần báo ngay cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố để được hỗ trợ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Ngoài ra, các địa phương được yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch, phương án, lực lượng và trang thiết bị nhằm ứng phó hiệu quả với các sự cố lây truyền bệnh qua thực phẩm liên quan đến virus Nipah, hạn chế nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng.