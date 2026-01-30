Các loại nước giúp thanh lọc để ruột sạch, bụng nhẹ cả ngày

Duy trì sử dụng các loại đồ uống tự nhiên có thể giúp kích thích tiêu hóa, giảm đầy hơi và nuôi dưỡng đường ruột khỏe mạnh.

Sử dụng các loại đồ uống tự nhiên có thể cải thiện sức khỏe đường ruột. Ảnh: Freepik.

Sức khỏe đường ruột không chỉ quyết định quá trình tiêu hóa mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hệ miễn dịch và tâm trạng. Theo bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Saurabh Sethi (Mỹ), lựa chọn đồ uống phù hợp vào những thời điểm nhất định trong ngày có thể giúp “làm mới” hệ tiêu hóa, giảm đầy hơi, mệt mỏi và tạo cảm giác nhẹ bụng kéo dài.

Dưới đây là 4 loại thức uống được các chuyên gia y tế và dinh dưỡng đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ làm sạch đường ruột, giúp cơ thể hoạt động hiệu quả hơn.

Nước chanh ấm

Theo các chuyên gia dinh dưỡng tại Cleveland Clinic (Mỹ), nước chanh ấm đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích gan sản xuất mật, yếu tố cần thiết để quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru.

Axit citric trong chanh giúp dạ dày tăng tiết dịch vị và enzyme tiêu hóa, hỗ trợ phân hủy thức ăn hiệu quả hơn. Trong khi đó, nước ấm giúp thư giãn cơ trơn đường ruột, kích hoạt phản xạ dạ dày - đại tràng, từ đó hỗ trợ đi tiêu đều đặn vào buổi sáng. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng để duy trì một hệ tiêu hóa “sạch” và khỏe.

Cách dùng đơn giản là vắt khoảng 1/4 quả chanh tươi vào 200-250 ml nước ấm (40-50 độ C). Uống ngay sau khi thức dậy và trước bữa sáng 15-30 phút để đạt hiệu quả tối ưu.

Axit citric trong chanh hỗ trợ phân hủy thức ăn hiệu quả hơn. Ảnh: Shutterstocks.

Trà gừng

Gừng từ lâu đã được xem là vị thuốc tự nhiên cho các vấn đề tiêu hóa nhờ chứa gingerol và shogaol, hai hoạt chất có đặc tính kháng viêm mạnh. Nghiên cứu đăng trên World Journal of Gastroenterology cho thấy gừng có khả năng đẩy nhanh quá trình làm rỗng dạ dày, giúp giảm khó tiêu và đau bụng.

Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy thời gian bán rỗng dạ dày có thể giảm từ 16,1 phút xuống còn 12,3 phút sau khi sử dụng gừng. Điều này giúp thức ăn không bị ứ đọng và lên men sinh khí gây chướng bụng. Ngoài ra, gừng còn có tác dụng trục khí, hỗ trợ tống khí gas ra khỏi ruột kết nhanh hơn.

Bạn có thể ngâm 2-3 lát gừng tươi trong nước nóng khoảng 10 phút. Trà gừng phù hợp để uống vào buổi sáng hoặc sau các bữa ăn chính.

Trà gừng giúp giảm khó tiêu và đau bụng. Ảnh: Pexels.

Nước ép cần tây

Nước ép cần tây là nguồn cung cấp flavonoid và khoáng chất dồi dào, giúp bảo vệ niêm mạc ruột. Theo Healthline, loại nước ép này giàu chất chống oxy hóa, góp phần giảm viêm và bảo vệ tế bào đường tiêu hóa.

Cần tây chứa hai hợp chất chống oxy hóa quan trọng là apigenin và luteolin, đã được chứng minh có tác dụng giảm viêm hệ thống và hạn chế tổn thương ở đường ruột. Với thành phần khoảng 95% là nước cùng hàm lượng kali cao, nước ép cần tây còn giúp cơ thể đào thải natri dư thừa, cải thiện cảm giác bụng “nặng” do tích nước.

Chuyên gia khuyến cáo nên uống khoảng 240 ml nước ép cần tây nguyên chất vào buổi sáng khi bụng đói và sử dụng ngay sau khi ép để hạn chế oxy hóa làm mất vitamin.

Nên uống 1-2 tách trà xanh mỗi ngày sau bữa ăn 30-60 phút. Ảnh: Healthy Women.

Trà xanh

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Molecules chứng minh được rằng trà xanh không chỉ nổi bật nhờ khả năng chống oxy hóa mà còn hoạt động như một loại prebiotic tự nhiên, góp phần cải thiện hệ vi sinh đường ruột.

Loại đồ uống này chứa hàm lượng cao catechin, đặc biệt là EGCG, cùng các hợp chất phenolic và axit amin. Những thành phần này giúp thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi, đồng thời ức chế các chủng vi khuẩn gây hại trong đường tiêu hóa.

Đáng chú ý, trà xanh còn hỗ trợ tăng sản xuất axit béo chuỗi ngắn, nguồn năng lượng thiết yếu giúp nuôi dưỡng, phục hồi các tế bào biểu mô ruột và tăng cường hàng rào bảo vệ đường ruột.

Các chuyên gia khuyến nghị nên uống 1-2 tách trà xanh mỗi ngày. Để giữ trọn hàm lượng catechin, trà nên được pha với nước nóng khoảng 80°C, tránh dùng nước quá sôi và uống sau bữa ăn 30-60 phút nhằm không ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ sắt.