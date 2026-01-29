Sự kiện chưa từng có trong 124 năm của Trường Đại học Y Hà Nội

Trường Đại học Y Hà Nội tiếp nhận hai bệnh viện Trung ương, mở ra cơ hội nâng tầm đào tạo và thực hành y tế chuyên sâu khu vực Bắc Trung Bộ.

Trường đại học Y Hà Nội. Ảnh: Chính phủ.

Sáng 29/01, Bộ Y tế phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ chuyển giao Bệnh viện 71 Trung ương và Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Trung ương về trực thuộc Trường, theo Quyết định 4011/QĐ-BYT ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh việc chuyển giao hai bệnh viện là bước đi quan trọng nhằm triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp, tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao hiệu quả hoạt động; đồng thời phù hợp với Chiến lược phát triển ngành Y tế, khi Bộ Y tế tập trung quản lý các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, chỉ đạo tuyến.

Theo Thứ trưởng, mục tiêu chuyển giao là để hai bệnh viện trở thành cơ sở thực hành trọng điểm, tăng cường gắn kết giữa đào tạo lý thuyết, thực hành lâm sàng và nghiên cứu khoa học. Ông đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của Trường Đại học Y Hà Nội và các bệnh viện, đồng thời ghi nhận công tác ổn định tư tưởng cán bộ, viên chức, duy trì liên tục hoạt động khám chữa bệnh trong suốt giai đoạn chuyển giao.

Lễ chuyển giao hai bệnh viện trung ương về Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: HMU.

Thứ trưởng đề nghị Trường Đại học Y Hà Nội hoàn thiện bộ máy tổ chức, bàn giao nguyên trạng về nhân sự, tài sản, tài chính và chuyên môn từ ngày 31/01; đồng thời kiện toàn tổ chức Đảng, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt để bảo đảm hoạt động ổn định.

Trường cần xây dựng đề án phát triển hai bệnh viện, nghiên cứu mô hình tổ chức phù hợp, bảo đảm chất lượng đào tạo và chuyên môn, đồng thời duy trì công tác bảo hiểm y tế, rà soát công nợ, dự án và không làm ảnh hưởng quyền lợi người bệnh. Hai bệnh viện cũng cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền tỉnh Thanh Hóa trong quản lý nhà nước tại địa phương.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, khẳng định đây là sự kiện mang tính lịch sử đối với Nhà trường. Theo ông, trong hơn 124 năm phát triển, đây là lần đầu tiên Trường tiếp nhận nguyên trạng các đơn vị sự nghiệp y tế từ Bộ Y tế. Đây không chỉ là thay đổi về quản lý hành chính mà còn là cơ hội hội tụ nguồn lực để hiện thực hóa mô hình Trường - Viện, gắn đào tạo với thực hành lâm sàng và nghiên cứu khoa học.

Trường cam kết không xáo trộn hoạt động chuyên môn, bảo đảm quyền lợi người bệnh, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, tiền lương và phụ cấp cho toàn bộ viên chức, người lao động.

Trong thời gian tới, Trường Đại học Y Hà Nội sẽ đầu tư, nâng cao năng lực chuyên môn, đưa kỹ thuật cao và chuyên gia đầu ngành về hỗ trợ hai cơ sở tại Thanh Hóa, hướng tới xây dựng các bệnh viện thành trung tâm y tế chuyên sâu uy tín ở Bắc Trung Bộ và cơ sở thực hành mẫu mực cho sinh viên, học viên sau đại học.