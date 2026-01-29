Chuyên gia giải thích lý do Đình Bắc cao thêm gần 30 cm sau 14 tuổi

Chuyên gia cho rằng câu chuyện tăng chiều cao của Đình Bắc không phải điều quá bất ngờ nếu đặt trong sự phát triển sinh lý của lứa tuổi thiếu niên.

Từng mang biệt danh "Bắc còi" vì dáng người nhỏ thó trước khi dậy thì, Đình Bắc hiện cao 1,8 m. Ảnh: CAHN FC, AFC.

Trong dàn sao trẻ của U23 Việt Nam, Nguyễn Đình Bắc đang nổi lên như một mũi nhọn tấn công đầy hứa hẹn nhờ sự kết hợp giữa tốc độ, kỹ thuật và bản lĩnh trận mạc. Sinh năm 2004, Đình Bắc không chỉ gây ấn tượng bằng chuyên môn mà còn sở hữu thể hình lý tưởng với chiều cao gần 1,8 m.

Chân sút cao gần 1,8 m của U23 Việt Nam từng mang biệt danh "Bắc còi" vì vóc dáng nhỏ bé. Theo gia đình, bước ngoặt xảy ra sau tuổi 14, khi Đình Bắc có cú bứt phá ngoạn mục, cao thêm tới 30 cm để sở hữu thể hình như hiện tại.

Bức ảnh Đình Bắc chụp cùng bố mẹ và chị gái.

Nhiều yếu tố ảnh hưởng chiều cao tuổi thiếu niên

Dù gia đình chia sẻ việc bổ sung sữa và các sản phẩm hỗ trợ là chìa khóa giúp Đình Bắc cao thêm 30 cm, dưới góc độ khoa học, đây có thể là kết quả của sự cộng hưởng nhiều yếu tố.

Ngoài dinh dưỡng, thể trạng và gene từ người thân (vốn chưa được tiết lộ) đóng vai trò nền tảng quan trọng trong các cú "nhảy vọt" thể chất của trẻ ở độ tuổi thiếu niên. Bên cạnh đó, không thể phủ nhận quãng thời gian sinh hoạt môi trường bóng đá trẻ chuyên nghiệp với chế độ tập luyện và thực đơn khắt khe đã tạo điều kiện lý tưởng để chân sút này khai thác tối đa tiềm năng tăng trưởng của cơ thể.

Chiều cao của trẻ là kết quả của sự cộng hưởng từ nhiều "mắt xích" quan trọng như di truyền, giấc ngủ và cường độ vận động, chứ không đơn thuần chỉ phụ thuộc vào việc uống sữa như quan niệm phổ biến của nhiều người.

Dưới góc nhìn của y học thể thao, bác sĩ chuyên khoa II Trần Anh Vũ, Trưởng khoa Y học Thể thao và Nội soi, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho rằng câu chuyện tăng chiều cao của Đình Bắc không phải điều quá bất ngờ nếu đặt trong sự phát triển sinh lý của lứa tuổi thiếu niên. Ngược lại, đây là một ví dụ khá điển hình cho thấy cơ thể cầu thủ trẻ có thể “bật lên” mạnh mẽ khi tăng trưởng rơi đúng vào giai đoạn vàng.

Theo bác sĩ Vũ, con người có hai thời điểm tăng chiều cao nhanh nhất trong đời là 0-3 tuổi và giai đoạn dậy thì. Ở giai đoạn này, nếu được đầu tư đầy đủ về dinh dưỡng, vận động và giấc ngủ, chiều cao có thể thay đổi rất rõ chỉ trong vài tháng.

Không hiếm trường hợp trẻ tăng 10-15 cm trong một quãng thời gian ngắn, do hormone tăng trưởng và hormone sinh dục được tiết ra mạnh, thúc đẩy xương phát triển nhanh hơn bình thường.

Với Đình Bắc, mốc 14-15 tuổi vẫn là thời điểm cơ thể chưa phát triển hoàn toàn. Khi sụn tiếp hợp ở đầu xương chưa đóng lại, chiều cao vẫn còn nhiều dư địa để tăng thêm, thậm chí tăng khá nhanh nếu các điều kiện thuận lợi được đáp ứng đồng thời.

“Vì vậy, việc một cầu thủ tuổi thiếu niên cao thêm 20-30 cm không phải là hiện tượng hiếm gặp hay bất thường về mặt y khoa”, bác sĩ Vũ nói với Tri Thức - Znews.

U23 Việt Nam có chiều cao trung bình khoảng 1,77 m, Nguyễn Đình Bắc cao khoảng 1,8 m.

Tầm vóc của cầu thủ Việt sẽ còn cải thiện tốt hơn

Phân tích sâu hơn, bác sĩ Trần Anh Vũ cho rằng tăng trưởng chiều cao là kết quả của nhiều yếu tố đan xen. Di truyền đóng vai trò như một “khung” nền, quy định biên độ phát triển chiều cao. Tuy nhiên, con số cuối cùng không hoàn toàn cố định mà có thể dao động đáng kể nếu môi trường sống và chăm sóc tốt.

Theo bác sĩ Vũ, dinh dưỡng cũng là mắt xích mang tính quyết định trong quá trình tăng trưởng chiều cao, đặc biệt với các cầu thủ trẻ đang tập luyện cường độ cao. Cơ thể không chỉ cần đủ năng lượng để duy trì vận động mà còn phải được cung cấp đầy đủ protein, canxi, vitamin và các khoáng chất thiết yếu. Đây là những “vật liệu” trực tiếp giúp xương phát triển và tái tạo.

Bên cạnh đó, vận động cũng đóng vai trò quan trọng. Theo ông, xương không thể “tự dài ra” nếu thiếu các tác động cơ học phù hợp. Những hoạt động đặc trưng của bóng đá như chạy, bật nhảy, tập thể lực cường độ cao chính là yếu tố kích thích xương phát triển theo chiều dài, đặc biệt hiệu quả trong giai đoạn dậy thì.

Có thể nói, việc một cầu thủ 15 tuổi chỉ cao khoảng 1,5m chưa nói lên nhiều điều về tầm vóc cuối cùng. Với sinh lý phát triển bình thường, việc tăng thêm 30 cm trong giai đoạn dậy thì là hoàn toàn phù hợp.

Ở góc nhìn rộng hơn, bác sĩ Trần Anh Vũ cho rằng những câu chuyện như Đình Bắc mang ý nghĩa tích cực cho thể thao Việt Nam. Đó là lời nhắc rằng không nên vội bi quan với những cầu thủ trẻ có thể hình khiêm tốn ở tuổi 14-18. Với chiến lược tập luyện, vận động và dinh dưỡng đúng đắn, thể trạng và cả tầm vóc của cầu thủ hoàn toàn có thể thay đổi mạnh mẽ chỉ sau vài năm.