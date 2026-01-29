Trong một tháng, ba bé trai ở TP.HCM mất tinh hoàn vì nhập viện muộn

Chỉ trong một tháng, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận ba bé trai bị xoắn tinh hoàn nhập viện muộn, dẫn đến hoại tử và buộc phải cắt bỏ tinh hoàn.

Bệnh nhi phải cắt bỏ tinh hoàn vì nhập viện muộn. Ảnh: BVCC.

Trong tháng 1, khoa Thận - Niệu, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) liên tiếp tiếp nhận ba trường hợp bệnh nhi bị xoắn tinh hoàn. Do nhập viện muộn, cả ba trẻ đều không thể bảo tồn tinh hoàn, buộc phải phẫu thuật cắt bỏ.

Trường hợp đầu tiên là bé trai 6 tuổi, ngụ Lâm Đồng, bị sưng đỏ và đau bìu trái trong ba ngày nhưng không sốt. Trước đó, trẻ được khám tại cơ sở y tế gần nhà và chẩn đoán viêm tinh hoàn, điều trị nội khoa. Khi tình trạng đau tăng nặng, gia đình đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2 thì được xác định xoắn tinh hoàn trái, tinh hoàn đã hoại tử.

Trường hợp thứ hai là bé trai 11 tuổi, ngụ Đồng Nai, đau bìu trái kéo dài ba ngày. Gia đình cho biết trẻ đã có biểu hiện đau từ trước nhưng ngại nói. Khi phát hiện dáng đi bất thường, gia đình lập tức đưa trẻ đi khám. Qua thăm khám, bác sĩ xác định tinh hoàn trái bị xoắn, hoại tử đen và không còn khả năng bảo tồn.

Trường hợp còn lại là bé trai 3 tuổi, ngụ TP.HCM, bị sưng đau bìu trái trong hai ngày nhưng không được phát hiện sớm. Khi nhận thấy bìu to bất thường, gia đình đưa trẻ đến bệnh viện. Kết quả chẩn đoán cho thấy trẻ bị xoắn tinh hoàn trái, tinh hoàn đã hoại tử.

PGS.TS Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết xoắn tinh hoàn là một cấp cứu ngoại khoa cần được xử trí khẩn cấp, đặc biệt ở trẻ nhỏ do khó mô tả triệu chứng. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, thường gặp nhất ở trẻ sơ sinh và giai đoạn tiền dậy thì. Tuy nhiên, cả ba ca nói trên đều nằm ngoài nhóm tuổi thường gặp.

“Thời gian là yếu tố quyết định. Nếu trẻ đến bệnh viện sau 6 giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng, nhất là khi vòng xoắn quá chặt, nguy cơ tinh hoàn hoại tử rất cao", PGS Thạch nhấn mạnh.

Vì vậy, bất kỳ trường hợp đau bìu cấp tính nào ở trẻ, kể cả không kèm sốt, cần được đưa đến bệnh viện chuyên khoa để thăm khám ngay.

Trong khi đó, theo bác sĩ chuyên khoa II Phan Tấn Đức, Trưởng khoa Thận - Niệu, Bệnh viện Nhi đồng 2, xoắn tinh hoàn thường xảy ra vào ban đêm. Việc chờ đến sáng mới đưa trẻ đi khám có thể khiến bệnh nhi bỏ lỡ “thời gian vàng” để cứu tinh hoàn.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không chủ quan với các biểu hiện đau bìu đột ngột, sưng bìu hoặc đau về đêm ở trẻ, dù không sốt hay không có chấn thương. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần đưa trẻ đến bệnh viện có chuyên khoa Ngoại Nhi càng sớm càng tốt để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời.