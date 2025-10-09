Yến Nhi lao đao

Sau loạt tranh cãi ở Miss Grand, Yến Nhi tiếp tục kêu gọi khán giả bình chọn để có cơ hội tiến sau tại cuộc thi.

Yến Nhi đang đối diện loạt sóng gió tại Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. Sau sự cố bị lọt những phát ngôn nhạy cảm trong livestream của bạn cùng phòng, cô bị khán giả chỉ trích, tẩy chay. Thậm chí, lượng bình chọn của cô qua hệ thống trả phí tại cuộc thi ở mức 0%.

Trước sự tẩy chay của khán giả, Nguyễn Thị Yến Nhi tiếp tục chia sẻ hình ảnh, video liên quan đến các phần thi ở Miss Grand International. Cô đã hoàn thành phần thi Grand Talent (Tài năng), Grand Talk (Giao lưu), Swimsuit Competition (Áo tắm), National Costume (Trang phục dân tộc), Closed Interview (Phỏng vấn kín).

Hình ảnh mới của Yến Nhi tại cuộc thi. Ảnh: MGI.

Ngày 8/10, Yến Nhi chia sẻ story cập nhật hoạt động tại cuộc thi. Cô vui vẻ chụp ảnh, tương tác với các thí sinh khác. Ngoài ra, fanpage Miss Grand Vietnam - Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam cũng chia sẻ bài đăng kêu gọi khán giả bình chọn cho Yến Nhi ở hạng mục Country’s Power of the Year (Vòng 1).

Hiện tại trên fanpage Miss Grand International, hình ảnh của Yến Nhi nhận được hơn 40.000 lượt thích với 3.000 bình luận sau 2 tiếng đăng tải.

Cũng trong tối 8/10, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại màn tương tác giữa Yến Nhi và Miss Grand Philippines, Emma Mary Tiglao. Khi được người đẹp Philippines hỏi: "What is your favorite part of this competition?" (Phần yêu thích nhất của bạn trong cuộc thi này là gì?), Yến Nhi trả lời: "I love the water park and I’m very excited to have a chance to be here" (Tôi rất thích công viên nước và cực kỳ háo hức khi có cơ hội được ở đây). Câu trả lời này đang tiếp tục gây bàn tán.

Khán giả chỉ ra Yến Nhi yếu trong phần giao tiếp, khả năng nói tiếng Anh. Đây là bất lợi lớn của cô trong cuộc thi năm nay.

Yến Nhi sinh năm 2004, đang theo học Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại Đại học Văn Hiến. Người đẹp cao 1,72 m, số đo ba vòng 81-64-92 cm.