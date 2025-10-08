Ca sĩ Đinh Kiến Phong tổ chức lễ cưới

Lễ cưới tối 8/10 của Đinh Kiến Phong có sự tham gia của nhiều đồng nghiệp thân thiết như TiTi, Châu Khải Phong, Lý Tuấn Kiệt…

Tối 8/10, lễ cưới của Đinh Kiến Phong và bà xã Linh Lan được cử hành tại TP.HCM. Nhiều đồng nghiệp, chẳng hạn TiTi, Châu Khải Phong, Lý Tuấn Kiệt… tới chúc mừng vợ chồng Đinh Kiến Phong. Cả hai đã đăng kết hôn, có con chung năm 2022, sau đó tổ chức lễ đính hôn ở quê nhà. Tuy nhiên, đến nay họ mới tổ chức tiệc cưới mời bạn bè ở TP.HCM.

Trong lễ cưới, Đinh Kiến Phong chia sẻ: “Tôi đã đứng trên sân khấu rất nhiều lần nhưng hôm nay thật đặc biệt. Để có được buổi tối hôm nay, tôi đã trải qua nhiều đêm mất ngủ để chuẩn bị. Rất nhiều anh chị, đồng nghiệp đã đến với vợ chồng tôi hôm nay. Đó là điều rất quý báu”. Bà xã anh khi lắng nghe tâm sự của chồng đã xúc động bật khóc.

Hình ảnh trong lễ cưới của Đinh Kiến Phong và Linh Lan.

Trong buổi lễ, Đinh Kiến Phong thể hiện bài hát Hạnh phúc ngày cưới để dành tặng bà xã. Anh cũng nhắn nhủ thêm: “Chúng ta đã trải qua quãng thời gian với rất nhiều đàm tiếu, lời dị nghị. Có những chuyện rất mệt mỏi và từ trên trời rơi xuống. Các anh chị bạn bè chơi với tôi lâu năm đều biết tính cách tôi thế nào. Nhưng hôm nay là ngày vui. Tôi rất biết ơn mọi người đã tới chung vui”.

Đinh Kiến Phong ca hát từ năm 2013 và được biết đến với một số ca khúc như Bước qua tuổi đau lòng, Nỗi buồn sau tiếng cười… Về phía Linh Lan, cô được biết đến là vợ cũ của cố nghệ sĩ Vân Quang Long. Cô từng làm người mẫu, tham gia đóng MV.

Năm 2024, khi mới xác nhận chuyện kết hôn, cả hai vấp phải ý kiến trái chiều. Sau đó, Đinh Kiến Phong lên tiếng giải đáp các nghi vấn.

Nam ca sĩ khẳng định anh và Linh Lan đến với nhau trong thời gian cả hai độc thân. Anh yêu cầu các tài khoản mạng dừng phát tán, lan truyền thông tin sai lệch. “Về chuyện hôn nhân, tôi dám khẳng định với mọi người, mọi thứ xuất phát từ tình cảm đơn thuần của cả hai. Trong khoảng thời gian hai người đều độc thân, không có mối quan hệ ngoài luồng. Tôi chắc chắn bản thân không làm điều gì sai trái, việc hôn nhân của Phong được pháp luật công nhận, mọi người ủng hộ, cha mẹ đồng ý”, anh chia sẻ.