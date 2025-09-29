Yến Nhi đến Thái Lan thi Hoa hậu Hòa bình

Yến Nhi khởi hành sang Thái Lan để thi Miss Grand International từ 29/9. Cô sẽ tranh tài với hơn 70 người đẹp khác.

Ngày 29/9, Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM đến Thái Lan để thực hiện các phần thi của Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. Tại sân bay, Yến Nhi có sự đồng hành từ gia đình, bạn bè, các á hậu. Hoa hậu mang theo gần 100 kg hành lý. Tuy nhiên, Yến Nhi gặp sự cố rơi vương miện khi ôm tạm biệt Á hậu Hạnh Nguyên.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 được tổ chức tại MGI Hall ở Bangkok, Thái Lan vào tháng 10. Vào 5/6, ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế thông báo điều chỉnh tiêu chí xét tuyển thí sinh. Quy định mới thiết lập độ tuổi các thí sinh từ 18 đến 35, có hiệu lực từ năm 2025 trở đi.

Hoa hậu Yến Nhi tạm biệt gia đình, bạn bè để sang Thái Lan thi Miss Grand International. Ảnh: FBNV.

Cuộc thi năm nay có sự tranh tài của 76 thí sinh. Vào 24/9, BTC cuộc thi đã phát động cuộc bình chọn mang tên Best Pre Arrival cho dàn thí sinh thông qua các nền tảng mạng xã hội chính thức.

Yến Nhi sinh năm 2004, đang theo học Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại Đại học Văn Hiến. Người đẹp cao 1,72 m, số đo 81-64-92 cm. Ngày 14/9, cô đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025.

Thời điểm mới đăng quang, Yến Nhi nhận nhiều ý kiến trái chiều về nhan sắc. Về vấn đề này, hoa hậu chia sẻ với Tri Thức - Znews: “Có người đồng tình tôi đăng quang. Có người nói tôi thắng không thuyết phục. Hai luồng ý kiến đấu đá qua lại. Tất cả cuộc thi hoa hậu sau khi kết thúc đều như vậy cả, không chỉ riêng Miss Grand Vietnam đâu. Vì vậy, tôi nghĩ mình có quyền xem, nhưng tốt nhất nên tiếp nhận những gì tích cực, đóng góp. Còn nếu những bình luận toxic, kích động người này với người khác, tôi sẽ bỏ qua hoặc không bận tâm. Vì nếu tâm lý không vững, rất dễ để gây xích mích tình chị em”.