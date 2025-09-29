NSND Xuân Bắc gặp diễn viên 'Sóng ở đáy sông' sau 25 năm

Thời gian qua, NSND Xuân Bắc gặp lại diễn viên "Sóng ở đáy sông" là Thanh Hiền và Minh Nguyệt. Dịp hội ngộ này để lại cho nghệ sĩ nhiều cảm xúc.

Mới đây, NSND Xuân Bắc chia sẻ hình ảnh gặp lại nghệ sĩ Thanh Hiền (đảm nhận vai Hồng) trong phim Sóng ở đáy sông.

NSND Xuân Bắc hài hước viết: “Hôm trước gặp ‘em gái’ Biển, hôm nay lại gặp vợ 3 - em Hồng. Hồi trước Núi còn có cam, kẹo dừa, ga lăng, phong sương từng trải nên Hồng mới theo. Giờ thì... Thôi kệ đi. Tóm lại số mình lận đận các bác ạ”.

Nghệ sĩ chia sẻ thêm: “Chụp hình xong, Giám đốc Nhà hát múa Rối Thăng Long còn nhắc: ‘Anh nhớ chỉnh ảnh cho em xinh xinh vào nhé’”.

Ở phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ vẫn nhớ các nhân vật và nội dung phim dù hàng chục năm trôi qua.

NSND Xuân Bắc chia sẻ hình ảnh khi gặp lại nghệ sĩ Thanh Hiền. Ảnh: FBNV.

Cách đây không lâu, NSND Xuân Bắc cũng chia sẻ việc bất ngờ gặp lại diễn viên Phạm Minh Nguyệt trong vai Biển khi 2 cùng tham gia đoàn diễu binh, diễu hành A80.

“Trong không khí tưng bừng, hân hoan, đầy tự hào của các đoàn tập luyện diễu hành trong lễ kỷ niệm trọng đại của dân tộc. Bỗng nhiên có tiếng gọi: ‘Anh Núi’. Mình hơi sững người vì nghe tiếng vừa lạ vừa quen. Quay lại thì thấy Biển”, Xuân Bắc kể.

Theo nghệ sĩ, khi gặp lại Biển, bao cảm xúc của những ngày quay phim Sóng ở đáy sông ùa về trong anh. Sau nhiều năm gặp lại, Xuân Bắc ấn tượng ở diễn viên Minh Nguyệt sự hiền lành, giản dị không khác gì ngày xưa.

NSND Xuân Bắc và diễn viên Minh Nguyệt. Ảnh: FBNV.

Sóng ở đáy sông phát sóng cách đây 25 năm, là một trong những bộ phim làm nên tên tuổi của NSND Xuân Bắc. Trong phim, nghệ sĩ vào vai Núi, anh trai của Sông (Mạnh Quân) và Biển (Phạm Minh Nguyệt). Từ nhỏ, Núi và hai em đã bị cha hắt hủi. Mối tình đầu của Núi là Hiền (Thu Hường). Sau khi có thai và bị gia đình phát hiện, Hiền đã bỏ đi nơi khác.

Khi mẹ Núi qua đời, bố bỏ rơi, Núi trải qua nhiều sóng gió. Anh trộm cắp, đi tù nhiều lần rồi gặp Mây (Kim Oanh) và hai người có con với nhau. Tưởng sẽ được sống yên bình nhưng Mây lại bỏ theo tình cũ sang Trung Quốc buôn lậu. Sau này, Núi gặp lại Hồng và dự định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, lúc này Mây trở về đánh ghen, đuổi Hồng ra đi.

Không bao lâu sau đó, Mây lại bỏ nhà ra đi. Núi lúc này lại rơi vào con đường trộm cắp rồi bị bắt vô tù. Đến khi gặp lại mối tình đầu Hiền, anh mới được cảm hóa và trở về con đường thiện lương.

Phim lên sóng đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả, góp phần giúp dàn diễn viên được nhiều người biết tới hơn.