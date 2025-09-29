Con trai trùm giải trí Hong Kong sắp phá sản?

Trước tin đồn nợ nần 1,4 triệu HKD, sắp phá sản, Hướng Tả và mẹ anh là bà Trần Lam mới đây lên tiếng phủ nhận.

Theo Ettoday, nam diễn viên Hướng Tả vướng tin nợ cờ bạc 1,4 triệu HKD (khoảng gần 180.000 USD ) vào tháng 7. Thậm chí, mạng xã hội xôn xao thông tin Hướng Tả sắp phá sản. Gần đây, mẹ của Hướng Tả là Trầm Lam liên tục live stream và việc này được cho là để kiếm tiền bù đắp vào khoản nợ nần của con trau. Ettoday đưa tin ngày 28/9, gia đình Hướng Tả lên tiếng đáp trả tin đồn. Con trai Hướng Hoa Cường khẳng định tin đồn là "hoàn toàn vô căn cứ".

Trong buổi phát sóng trực tiếp mới đây, Trần Lam nhấn mạnh bộ sưu tập trang sức và bất động sản của bà vẫn còn nguyên vẹn. Bà vẫn có hơn 1.000 nhân viên và cho biết: "Không đời nào có chuyện chúng tôi phá sản”. Bà cũng chỉ ra những tiết lộ trên mạng là vô căn cứ và không có cơ sở.

Hướng Tả vướng tin nợ nần. Ảnh: MSN.

Ngay sau đó, Hướng Tả cũng đăng lại đoạn clip của mẹ trên Weibo và viết: "Mọi người sẽ luôn bàn tán về việc tôi làm ăn có tốt hay không, nhưng những ai nói vậy thì hãy biết giới hạn của mình đi".

Trước đó, vào tháng 7, truyền thông đưa tin Hướng Tả bị sòng bạc kiện vì không trả nợ cờ bạc đúng hạn. Theo nguồn tin, Hướng Tả từng 2 triệu HKD tại một sòng bạc ở Macau vào năm 2024, nhưng đến tháng 7 vẫn còn nợ 1,4 triệu HKD (khoảng gần 180.000 USD ). Tuy nhiên, sau đó, sòng bạc làm rõ rằng Hướng Tả chỉ là người bảo lãnh cho bên thứ 3 và khoản nợ đã được trả hết.

Trên thực tế, gia đình họ Hướng vẫn sở hữu một số bất động sản, bao gồm những căn nhà sang trọng ở Cửu Long Đường, Hong Kong với tổng giá trị tài sản hơn 10 tỷ HKD. Vào tháng 2, Hướng Tả ra mắt chương trình bán hàng trực tuyến và dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số chung. Khóa học trực tuyến của diễn viên này cũng rất thành công, đạt doanh thu khoảng 3 triệu HKD.