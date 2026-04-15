Yamal suy sụp

Sau tiếng còi mãn cuộc tại Metropolitano, Lamine Yamal ra cảm ơn người hâm mộ rồi nhanh chóng bỏ vào đường hầm. Sao trẻ sinh năm 2007 đã chơi nỗ lực nhưng không đủ để giúp Barcelona giành vé vào bán kết.
Sau thất bại ở Copa del Rey, Barcelona tiếp tục bị Atletico Madrid loại ở một giải đấu cúp.
Những thẻ đỏ đã khiến giấc mơ xưng vương châu Âu của đội bóng xứ Catalonia tan vỡ. Đã 11 năm trôi qua, Barca chưa thể chạm tay vào chiếc cúp tai voi.
Vẻ mặt thất thần của Pedri sau thất bại với tổng tỷ số 2-3 trước đội chủ nhà.
Atletico Madrid trở thành "ác mộng" của Barca mỗi lần đụng độ ở vòng knock-out Champions League. "Rojiblancos" đã 3 lần khiến "Blaugrana" dừng chân vào các năm 2014, 2016 và 2026. Trong khi Barca chưa từng loại Atletico.
Ở bên kia chiến tuyến, người hâm mộ Atletico Madrid và các cầu thủ ăn mừng cuồng nhiệt tấm vé vào top 4 đội mạnh nhất cúp châu Âu mùa này. Đã 8 năm trôi qua, Atletico mới lại vào bán kết Champions League.
Với lối chơi kỷ luật cùng dàn sao có khả năng tạo đột biến cao trên hàng công, Atletico cho thấy họ đủ sức làm nên chuyện ở Champions League mùa này.
