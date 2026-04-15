Yamal suy sụp

  • Thứ tư, 15/4/2026 04:45 (GMT+7)
Rạng sáng 15/4, Lamine Yamal không giấu nổi thất vọng khi Barcelona bị loại ở tứ kết Champions League.

Sau tiếng còi mãn cuộc tại Metropolitano, Lamine Yamal ra cảm ơn người hâm mộ rồi nhanh chóng bỏ vào đường hầm. Sao trẻ sinh năm 2007 đã chơi nỗ lực nhưng không đủ để giúp Barcelona giành vé vào bán kết.
Sau thất bại ở Copa del Rey, Barcelona tiếp tục bị Atletico Madrid loại ở một giải đấu cúp.

Những thẻ đỏ đã khiến giấc mơ xưng vương châu Âu của đội bóng xứ Catalonia tan vỡ. Đã 11 năm trôi qua, Barca chưa thể chạm tay vào chiếc cúp tai voi.
Vẻ mặt thất thần của Pedri sau thất bại với tổng tỷ số 2-3 trước đội chủ nhà.
Atletico Madrid trở thành "ác mộng" của Barca mỗi lần đụng độ ở vòng knock-out Champions League. "Rojiblancos" đã 3 lần khiến "Blaugrana" dừng chân vào các năm 2014, 2016 và 2026. Trong khi Barca chưa từng loại Atletico.
Ở bên kia chiến tuyến, người hâm mộ Atletico Madrid và các cầu thủ ăn mừng cuồng nhiệt tấm vé vào top 4 đội mạnh nhất cúp châu Âu mùa này. Đã 8 năm trôi qua, Atletico mới lại vào bán kết Champions League.
Với lối chơi kỷ luật cùng dàn sao có khả năng tạo đột biến cao trên hàng công, Atletico cho thấy họ đủ sức làm nên chuyện ở Champions League mùa này.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Barcelona tan mộng vô địch Champions League

Rạng sáng 15/4, Barcelona thắng Atletico Madrid 2-1 trên sân khách nhưng vẫn bị loại với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt tứ kết Champions League.

4 giờ trước

Duy Anh

    Pha va chạm rợn người của cầu thủ Barca

    Rạng sáng 15/4, pha va chạm trực diện với thủ môn Juan Musso khiến Fermin Lopez chảy máu mặt, trở thành khoảnh khắc ám ảnh giữa trận tứ kết lượt về Champions League giữa Barcelona và Atletico Madrid.

    VAR gây phẫn nộ trong ngày Liverpool thảm bại

    Rạng sáng 15/4, trận tứ kết lượt về Champions League giữa Liverpool và Paris Saint-Germain xuất hiện khoảnh khắc gây phẫn nộ của hàng vạn khán giả tại Anfield.

