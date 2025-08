Yamal ngạo nghễ 'đội vương miện'

Trên sân Seoul World Cup, ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha mang đến màn trình diễn mãn nhãn khi lập cú đúp. Anh khiến người hâm mộ xứ kim chi không thể rời mắt, đặc biệt là ở tình huống ghi bàn đầu tiên.

Ngay sau pha lập công, Yamal thực hiện một kiểu ăn mừng hoàn toàn mới cực kỳ ngạo nghễ. Anh đập tay vào ngực rồi đưa lên đầu như thể đang đội một chiếc vương miện.

Pha ăn mừng độc đáo nhanh chóng gây sốt, được chính trang chủ Barcelona chia sẻ kèm dòng chú thích ngắn gọn đầy khí chất "Mamba Mentality", ám chỉ tinh thần Kobe Bryant, biểu tượng huyền thoại hướng đến sự vượt trội và thống trị.

Không để người hâm mộ đoán già đoán non, vài giờ sau trận, Yamal xác nhận trên mạng xã hội rằng kiểu ăn mừng đó là động tác tượng trưng cho việc "đội vương miện", như một lời khẳng định cho vị thế, sự tự tin và tham vọng của bản thân.

Ở tuổi 18, Yamal cho thấy phẩm chất kỹ thuật và tư duy chơi bóng vượt trội, đồng thời thể hiện cá tính ngày càng rõ rệt của một ngôi sao lớn.

"Pha ăn mừng kiểu nhà vua này có thể là hình ảnh gắn liền với Yamal trong mùa giải 2025/26, mùa giải mà cầu thủ được kỳ vọng thực sự bứt phá để giúp Barcelona gặt thái thành công", Marca viết.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.