Yamal đừng theo vết xe đổ của Neymar

Những hành động trước và trong trận El Clasico khiến người ta đặt câu hỏi liệu Lamine Yamal có đang biến mình thành một Neymar mới của bóng đá thế giới hay không.

Yamal có trận El Clasico đáng quên.

"Lamine Yamal có mọi thứ để trở thành cầu thủ xuất sắc thế giới. Tuy nhiên, thay vì noi gương những huyền thoại Barcelona như Lionel Messi, Xavi Hernandez và Andres Iniesta, cậu ta đang tự biến mình thành Neymar", Marca bình luận sau trận Real thắng Barca 2-1 rạng sáng 27/10.

Tranh cãi

Trước thềm trận đấu với Real Madrid, Yamal gây chú ý với hàng loạt hành động táo bạo. Anh đăng tải một câu chuyện Instagram mang tính khiêu khích, khoe tất cả các bàn thắng từng ghi vào lưới Real Madrid trên mạng xã hội.

Chưa dừng lại, Yamal còn đổi kiểu tóc mới chỉ để “tỏa sáng” trong trận El Clasico. Thậm chí, trong một buổi trò chuyện với streamer nổi tiếng Ibai Llanos, anh còn chế giễu Real Madrid: “Tôi ghi bàn ở Bernabeu rồi. Lần trước tới đó, tôi thắng 4-0!”

Tuy nhiên, màn trình diễn của Yamal trong trận El Clasico mới nhất lại hoàn toàn trái ngược với sự tự tin trước đó. Anh không ghi bàn, không kiến tạo, không có nổi một cú sút trúng đích và để mất bóng tới 21 lần. Kết quả, Barcelona thất bại, và Yamal trở thành tâm điểm chỉ trích vì sự thiếu chín chắn.

Thậm chí sau trận, Yamal còn "lời qua tiếng lại" với Dani Carvajal. Dù cùng khoác áo tuyển Tây Ban Nha, Carvajal không ngần ngại ra dấu yêu cầu Lamine “nói tiếp đi” ngay giữa sân, khiến tài năng trẻ này nổi đoá.

Các cầu thủ Real có lý do để phản ứng trước những lời nói thách thức trực tiếp của Yamal dành cho kình địch không đội trời chung. Những cử chỉ mang tính phô trương, tương tự những gì Neymar thường làm trong quá khứ, không giúp Yamal chơi hay hơn ở Siêu kinh điển.

Thay đổi trước khi quá muộn

Tờ Marca có lý khi so sánh Yamal với những huyền thoại của Barcelona như Messi, Xavi và Iniesta - những người luôn để tài năng trên sân cỏ lên tiếng thay vì những hành động ngoài lề.

Yamal vướng vào nhiều tranh cãi.

Messi, người được coi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, luôn để đôi chân lên tiếng thay vì những lời khoe khoang. Xavi và Iniesta, với phong cách chơi bóng điềm tĩnh và thông minh, định hình nên một Barcelona thống trị thế giới bằng sự đoàn kết và tinh thần thép. Họ không cần đến những hành động phô trương để chứng minh giá trị, bởi thành tích và màn trình diễn trên sân đã nói lên tất cả.

Trong khi đó, Neymar - người mà Yamal dường như muốn học theo - lại là một câu chuyện khác. Neymar từng là một trong những cầu thủ có kỹ năng giỏi nhất thế giới. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh cũng bị lu mờ bởi những tranh cãi ngoài sân cỏ, từ những pha ăn vạ, lối sống xa hoa, đến những hành động thiếu tôn trọng đối thủ.

Neymar là minh chứng cho việc tài năng thôi chưa đủ để trở thành huyền thoại; sự trưởng thành và tính kỷ luật là yếu tố then chốt. Ở tuổi 18, Yamal vẫn còn thời gian để học hỏi và hoàn thiện. Nhưng nếu muốn vươn tới đỉnh cao như những thần tượng tại Barça, anh cần kiềm chế sự ngông cuồng và tập trung vào sự ổn định cũng như tính chuyên nghiệp.

Trận El Clasico vừa qua là bài học đắt giá cho Yamal: tài năng thôi chưa đủ. Để trở thành huyền thoại, anh cần kết hợp kỹ năng thiên bẩm với sự khiêm tốn và tinh thần tập trung vào bóng đá – điều mà Messi, Xavi và Iniesta đã làm được trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của họ.