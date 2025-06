Yamal đáp trả tin hẹn hò bạn gái hơn 13 tuổi

Sau mùa giải bùng nổ cùng Barcelona, Yamal bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán khi loạt ảnh đi nghỉ mát cùng Fati Vazquez lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Cả hai xuất hiện thân thiết trên du thuyền, cùng nhau lái mô tô nước và tắm nắng.

Ngay lập tức, tin đồn về chuyện tình "chị - em" nổ ra rầm rộ. Chuyên gia giải trí Javi de Hoyos lập tức liên hệ Yamal để xác minh thông tin. Theo Hoyos, Yamal phủ nhận hoàn toàn mối quan hệ tình cảm với Vazquez.

Cầu thủ trẻ khẳng định chuyến đi không phải kỳ nghỉ riêng tư mà có sự tham gia của một số đồng đội tại Barcelona. Javi cũng tiết lộ rằng Vazquez khả năng là bạn thân của một cầu thủ khác trong đội.

Trong khi Yamal chọn im lặng, Vazquez buộc phải lên tiếng sau khi nhận hàng loạt bình luận ác ý. Cô viết trên Instagram: "Thật buồn khi có người lại buông lời nguyền rủa ai đó mà họ chưa từng gặp. Tôi luôn chọn một cuộc sống có mục đích, luôn phát triển và được bao quanh bởi ánh sáng tích cực".

Vazquez là influencer nổi tiếng, sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Vazquez từ bỏ công việc tiếp viên hàng không để tập trung phát triển mạng xã hội, đặc biệt các nội dung liên quan đến thể thao, dinh dưỡng và cuộc sống cá nhân.

Ngoài Vazquez, Alex Padilla và Anna Gegnoso là hai cô gái khác có tin đồn tình cảm liên quan đến Yamal kể từ khi cầu thủ trẻ 17 tuổi trở nên nổi tiếng.

