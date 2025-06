Bức ảnh thân mật của Yamal với bạn gái hơn 13 tuổi

Lamine Yamal đang tận hưởng kỳ nghỉ hè tại hòn đảo Pantelleria thơ mộng phía nam Sicilia, Italy bên cạnh người bạn đặc biệt. Đó là nữ influencer Fati Vazquez, hơn anh 13 tuổi. Tờ Lecturas vừa đăng tải loạt ảnh cho thấy Yamal quấn quýt không rời bên Fati.

Yamal và Fati được bắt gặp trên du thuyền sang trọng. Cả hai cùng tắm nắng, bơi lội và lái mô tô nước. "Những hình ảnh thân thiết này làm dấy lên nhiều đồn đoán về mối quan hệ của cặp đôi", Marca viết.

Fati là influencer nổi tiếng, sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Fati từ bỏ công việc tiếp viên hàng không để tập trung phát triển mạng xã hội, đặc biệt các nội dung liên quan đến thể thao, dinh dưỡng và cuộc sống cá nhân.

Năm 2020, cô phát hành cuốn sách tự truyện "Y que vengan a por mí", kể lại quãng thời gian chịu đựng bạo lực học đường thời thơ ấu.

Dù vậy, việc vướng vào tin đồn hẹn hò với Yamal khiến Fati gặp rắc rối. Cô nàng phải chịu những lời đe dọa tính mạng trên trang cá nhân. Đáp lại, Fati gay gắt: "Thật buồn khi thấy nhiều người mang trong mình sự tiêu cực đến mức muốn giết chết một người không hề quen biết. Tôi luôn chọn một cuộc sống có mục đích, luôn phát triển và được bao quanh bởi ánh sáng tích cực".

Yamal và Fati chưa lên tiếng xác nhận mối quan hệ, nhưng sự gắn bó, thân thiết trong kỳ nghỉ lần này khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý. Với khoảng cách 13 tuổi, liệu đây chỉ là tình bạn đặc biệt hay khởi đầu cho mối quan hệ sâu sắc hơn? Thời gian sẽ có câu trả lời.

