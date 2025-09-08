Yamal bị mất passport

Ngôi sao của Barcelona và Tây Ban Nha làm mất hộ chiếu sau trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng loại World Cup vào rạng sáng 8/9.

Theo AS, Lamine Yamal không thấy hộ chiếu khi chuẩn bị lên xe buýt cùng đồng đội sau trận thắng 6-0 trước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ. Ngôi sao sinh năm 2007 tìm kỹ trong vali, sau đó trở lại phòng thay đồ của sân vận động Konya Buyuksehir nhưng vẫn không thấy giấy tờ quan trọng.

Yamal mất hộ chiếu.

Khi trở lại xe, cầu thủ chạy cánh thuộc biên chế Barcelona tỏ rõ vẻ thất vọng. Việc Yamal làm mất hộ chiếu có thể khiến anh gặp rắc rối trong việc trở về Tây Ban Nha. Số 10 của Barca có khả năng phải đáp chuyến bay sau, do phải liên hệ với Đại sứ quán để hỗ trợ.

Dù liên tục vướng vào những rắc rối đời tư, Yamal vẫn cho thấy hiệu suất thi đấu đáng nể. Tính cả cú đúp kiến tạo trước Thổ Nhĩ Kỳ, nhà vô địch Euro 2024 ghi bàn hoặc kiến tạo trong 8 trận liên tiếp ở mọi cấp độ. Điều này cho thấy sự ổn định hiếm có ở một cầu thủ năm nay mới 18 tuổi.

Tây Ban Nha khép lại loạt trận quốc tế thành công với 2 chiến thắng, qua đó dẫn đầu bảng E, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào giữa tháng 10, Yamal cùng đồng đội sẽ chạm trán Georgia. Với phong độ và chất lượng đội hình hiện tại, tấm vé dự thẳng vòng chung kết World Cup khó thoát khỏi tay thầy trò De La Fuente.