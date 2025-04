Ý tưởng điên rồ hóa trò cười của Slot

Arne Slot đang khiến cả Premier League ngả mũ trong mùa đầu dẫn dắt Liverpool. Nhà cầm quân người Hà Lan đưa "The Kop" thẳng tiến đến danh hiệu vô địch quốc nội thứ hai trong kỷ nguyên Premier League, điều ít ai nghĩ tới sau sự ra đi của Jurgen Klopp.

Thế nhưng, Slot từng khiến làng túc cầu dậy sóng với những ý tưởng chiến thuật táo bạo đến mức khó tin. Và một trong số đó không chỉ gây sốc mà còn trở thành giai thoại bất hủ của bóng đá Hà Lan. Ông gắn liền với câu nói "Een briljante mislukking", hay "Một thất bại thiên tài".

Thời còn thi đấu cho PEC Zwolle ở giải hạng 2 Hà Lan, Slot đá ở vị trí tiền vệ và xin phép HLV trưởng thử nghiệm một chiến thuật khác người nhằm làm rối loạn đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Ý tưởng nghe qua tưởng đùa, nhưng có thật. Đó là đá bóng thật cao lên trời ngay vòng tròn trung tâm ở giữa sân, để các tiền đạo tận dụng sự bối rối của hàng thủ đối phương mà tìm cơ hội ghi bàn.

Slot cùng các đồng đội luyện tập trước đó vài lần trong các buổi tập. Phương án này được cho là đem lại hiệu quả tạm chấp nhận được. Thế là trong trận gặp Cambuur năm 2011, Slot quyết định thực hiện "pha bóng vĩ đại".

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Slot hất nhẹ bóng lên rồi tung một cú đá đưa quả bóng bay thẳng lên trời, gần như theo phương thẳng đứng và thậm chí còn bay ngược về phần sân nhà.

Trái bóng rơi xuống vòng tròn giữa sân trước ánh mắt ngơ ngác của đồng đội lẫn đối phương, còn khán giả thì bật cười và reo hò châm biếm. Bình luận viên trận đấu khi ấy không biết phải gọi đó là gì, chỉ thốt lên: "Một khởi đầu trận đấu kỳ lạ đến mức không thể giải thích nổi".

HLV trưởng thời đó ông Art Langeler chia sẻ với tờ De Stentor: "Kế hoạch là đá bóng thật cao vào vùng cấm, để 3 tiền đạo của chúng tôi lao lên và tận dụng giây phút rối loạn ấy. Trong tập luyện, chúng tôi thử 3 lần, thấy ổn nên quyết định dùng thật. Nhưng phải thực hiện thật chuẩn xác".

"Còn khi xem lại, nếu không biết câu chuyện phía sau, người ta sẽ nghĩ: 'Cái quái gì đang diễn ra vậy? Họ vừa đá bóng lên trời à?'. Đây là một thất bại thiên tài. Chúng ta cứ để nó xảy ra như vậy thôi", vị HLV này nói thêm.

Trợ lý HLV, ông Jan Everse thì thẳng thắn hơn: "Đó là một ý tưởng tệ. Arne có nhiều sáng kiến, nhưng đây chắc chắn tồi tệ nhất. Cú đá hỏng hoàn toàn. Anh ta làm chính mình trông thật ngớ ngẩn, thật không thể tin được".

Nhưng nhà cầm quân 46 tuổi không bỏ buộc. Slot thậm chí thử lại chiến thuật "đá bóng lên trời" một lần nữa, cũng trong năm 2011, vẫn ở gặp Cambuur, và tiếp tục nhận lại thất bại ê chề.

May mắn cho Liverpool, Slot không mang ý tưởng đó sang Premier League. "Chắc chắn chúng ta sẽ không thấy Mohamed Salah hay Dominik Szoboszlai đá quả bóng lên trời và hy vọng tạo hỗn loạn tại Anfield đâu", The Sun viết.

"Thất bại thiên tài" năm nào có thể khiến người ta bật cười, nhưng cũng phản ánh một điều quan trọng là Slot luôn dám nghĩ khác, dám thử điều không ai nghĩ tới. Và có lẽ chính tinh thần ấy góp phần giúp ông viết nên một chương mới đầy hứa hẹn cùng Liverpool.

