Ý kiến trái chiều về đề xuất tăng giá vé với người Việt chơi casino

Bộ Tài chính cho rằng việc tăng phí sẽ thay thế tiêu chí chứng minh năng lực tài chính, trong khi nhiều ý kiến lo ngại ảnh hưởng khả thi và sức cạnh tranh của thị trường casino hợp pháp.

Tại dự thảo Nghị định về kinh doanh casino, những người được phép chơi tại điểm kinh doanh casino gồm người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

Riêng người Việt Nam chỉ được phép vào chơi tại điểm kinh doanh casino thí điểm hoặc chính thức cho phép người Việt Nam chơi.

Bộ Tài chính cũng đề xuất cho người Việt được vào chơi tại điểm kinh doanh casino đáp ứng các quy định, phải mua vé với mức giá 2,5 triệu đồng theo ngày hoặc 50 triệu đồng theo tháng.

Con số này gấp 2-2,5 lần mức đang áp dụng (1 triệu đồng/24 giờ liên tục hoặc 25 triệu đồng/tháng). Theo quy định hiện hành, điều kiện để người Việt Nam được phép vào chơi casino gồm: đủ 21 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; có đủ năng lực về tài chính; phải mua vé tham gia chơi.

Đề xuất mức vé là 2,5 triệu đồng/24 giờ liên tục/người hoặc 50 triệu đồng/tháng/người.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, việc chứng minh năng lực tài chính phát sinh vướng mắc. Bộ đã báo cáo Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị cho phép không quy định tiêu chí đánh giá năng lực tài chính; thay vào đó thực hiện nâng mức vé vào cửa.

Trước mắt, áp dụng mức 2,5 triệu đồng/24 giờ liên tục (tương đương 100 USD ), gấp 2,5 lần hiện hành hoặc 50 triệu đồng/tháng (tương đương 2.000 USD ), gấp khoảng 2 lần mức hiện hành. Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương và giao Chính phủ hoàn thiện pháp luật.

Góp ý cho dự thảo quy định về điều kiện cho người Việt chơi tại casino còn ghi nhận ý kiến trái chiều. Bộ Tư pháp cho rằng đề xuất tại dự thảo của Bộ Tài chính không phù hợp với khó khăn, vướng mắc đã nêu, cần được nghiên cứu, đề xuất phương án phù hợp; đồng thời, giải trình rõ hơn đối với việc nâng mức vé tham gia chơi casino.

Trong khi đó, Bộ Tài chính không không tiếp thu góp ý này. Lý do, nội dung đã báo cáo Chính phủ, Bộ Chính trị, được phê duyệt.

Các doanh nghiệp kinh doanh casino cũng có ý kiến khác nhau. Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm kiến nghị giữ nguyên mức vé 1 triệu đồng/24 giờ liên tục và mức vé 50 triệu đồng/năm/người. Theo doanh nghiệp, mức vé này được tham chiếu từ quy định Casino Control (Entry Levy) Regulations của Singapore, quốc gia hiện áp dụng mức vé 150 SGD/24 giờ và 3.000 SGD/năm/người (tương đương khoảng 3 triệu đồng/24 giờ và 60 triệu đồng/năm).

Doanh nghiệp này cho rằng việc duy trì mức phí 50 triệu đồng/năm sẽ đảm bảo tính khả thi, giữ vững sức cạnh tranh với các thị trường khu vực, đồng thời khuyến khích người chơi hợp pháp trong nước lựa chọn kênh casino được cấp phép. Điều này không chỉ góp phần hạn chế hoạt động casino trái phép mà còn tối đa hóa nguồn thu ngân sách từ vé và thuế casino.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Phú Quốc kiến nghị mức vé 1,5 triệu đồng/24 giờ liên tục/người, hoặc 35 triệu đồng/tháng/người.

Kiến nghị trên không được Bộ Tài chính tiếp thu với lý do đảm bảo tương quan so với mức vé hiện nay và không khuyến khích người không đủ năng lực tài chính vào chơi casino.

Cũng liên quan nội dung quản lý người Việt Nam chơi casino, Bộ Công an đề xuất cấm với đối tượng là người đang trong thời gian cấm xuất cảnh. Về vấn đề này, Bộ Tài chính không tiếp thu, vì qua trao đổi trực tiếp với Bộ Công an, các quyết định cấm xuất cảnh không được công bố công khai. Do đó, các điểm kinh doanh không thể tiếp cận để không cho phép các đối tượng này vào chơi.

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 8/2025/NQ-CP về việc cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại một số dự án kinh doanh casino. Cụ thể, Nghị quyết cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Phú Quốc (tỉnh An Giang) kể từ ngày 26/11/2025.

Nghị quyết cũng đồng thời thí điểm cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Hồ Tràm (TP.HCM) trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 26/11/2025; vào chơi tại dự án Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.