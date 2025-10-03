Tình hình hoạt động của 9 casino tại Việt Nam

Việt Nam hiện có 9 dự án casino đang hoạt động gồm 3 dự án quy mô lớn (trên 2 tỷ USD) và 6 dự án quy mô nhỏ. Tuy nhiên, hầu hết dự án đều đang thua lỗ.

Tại buổi họp báo thường kỳ quý III/2025 của Bộ Tài chính diễn ra chiều nay (3/10), ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính (Bộ Tài chính) đã có cập nhật về tình hình hoạt động của các dự án casino tại Việt Nam, bao gồm cả dự án casino thí điểm cho người Việt vào chơi tại Phú Quốc.

Cụ thể, theo ông Dương, hoạt động kinh doanh casino hiện nay chịu sự quản lý theo Nghị định số 03/2017 của Chính phủ, từ khi Nghị định này được ban hành, chỉ các dự án casino quy mô lớn, vốn đầu tư từ 2 tỷ USD trở lên mới được cấp phép. Đến nay, thị trường đang có 3 dự án casino quy mô lớn hoạt động gồm Phú Quốc, Hồ Tràm và Nam Hội An. Ngoài ra, thị trường còn 6 dự án casino quy mô nhỏ được cấp phép hoạt động trước khi Nghị định 03 có hiệu lực.

Theo lãnh đạo Vụ Các định chế tài chính, thời gian qua, cơ quan quản lý thường xuyên có đánh giá về tình hình hoạt động của các casino tại Việt Nam, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền, đặc biệt với dự án casino quy mô lớn đang thí điểm cho người Việt vào chơi.

Theo ông Dương, hoạt động của các dự án casino quy mô lớn trên 2 tỷ USD có một số tác dụng tích cực như: tạo sự lan tỏa trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, thu hút dịch vụ du lịch địa phương; đáp ứng nhu cầu chính đáng của người chơi trong nước, trước đây nhiều người muốn chơi casino phải ra nước ngoài thì nay có thể chơi ngay tại Việt Nam; tạo ra khối lượng việc làm lớn, đóng góp vào phát triển an sinh xã hội, cũng như kinh tế địa phương.

“Hiện nay cơ quan quản lý đang tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả của Nghị định 03/2017 để tháo gỡ vướng mắc, nhất là việc thí điểm cho người Việt vào chơi. Từ đó sẽ báo cáo Chính phủ sửa đổi, bổ sung, tạo điều kiện thuận lợi cho người chơi”, ông Nguyễn Hoàng Dương nói.

Với Nghị định số 06/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, lãnh đạo Vụ Các định chế tài chính cho biết thời gian qua đã phát sinh nhiều điểm vướng mắc liên quan quy định thế nào là một trận đấu bóng đá đáp ứng đủ tiêu chí để kinh doanh đặt cược; phương thức phân phối các loại hình kinh doanh đặt cược; vướng mắc về quảng cáo kinh doanh đặt cược...

Thời gian qua, đã có 6 luật liên quan lĩnh vực này được sửa đổi gồm Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Quy hoạch, Luật Thanh tra, cũng như xử phạt vi phạm… Do đó vấn đề đặt ra là cần nghiên cứu sửa đổi quy định về đặt cược bóng đá quốc tế, đua ngựa, đua chó để phù hợp với các luật mới ban hành. Hiện tại, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến sửa đổi Nghị định 06/2017 theo hướng cởi mở hơn.

Liên quan hiệu quả hoạt động của các dự án casino tại Việt Nam, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết các dự án casino cũng như hoạt động kinh doanh đặt cược thời gian qua không đạt hiệu quả do lĩnh vực này chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ đại dịch Covid-19, kéo dài từ năm 2019 đến hiện nay.

Theo ông, dịch Covid-19 khiến doanh nghiệp có điều kiện kinh doanh thuận lợi như casino cho phép thí điểm người Việt vào chơi cũng thua lỗ. Đồng thời, chính sách của những quốc gia có nhiều người tới chơi casino tại Việt Nam cũng bị thay đổi theo hướng chặt chẽ hơn, khiến số lượng người nước ngoài đến Việt Nam chơi casino gần như không còn.

Những lý do này đã ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của các dự án casino. Ngoài ra còn một số tác động khác từ chính sách quản lý, đặt ra yêu cầu phải rà soát, đánh giá và có các thay đổi phù hợp, hiệu quả hơn.

Hiện Bộ Chính trị đã có kết luận chỉ đạo Bộ Tài chính, Chính phủ phải nghiên cứu xây dựng một cách tổng thể, xem xét có đạo luật riêng trong lĩnh vực này.

Để nhanh chóng có các quy định hiệu quả, Bộ Tài chính đã đề xuất xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung, thay thế Nghị định 03/2017 và Nghị định 06/2017 theo hướng phù hợp, hiệu quả hơn. Bộ Tài chính cũng sẽ thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, tham mưu Chính phủ xây dựng luật riêng cho lĩnh vực casino, cá cược thể thao, xổ số, trò chơi có thưởng.

"Trong tương lai gần sẽ triển khai", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định.

Tại Việt Nam, ngoài 3 dự án casino quy mô lớn (trên 2 tỷ USD ) hiện còn 6 dự án casino quy mô nhỏ gồm: Đồ Sơn (Hải Phòng); Lợi Lai, Hoàng Gia, khách sạn Hồng Vận (Quảng Ninh); khách sạn Quốc tế (Lào Cai); Silver Shores (Đà Nẵng).

Tuy nhiên, nhiều năm nay, casino Đồ Sơn đã dừng vận hành.