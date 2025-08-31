Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xuyên đêm tìm kiếm nam thanh niên rơi xuống mương ở Đắk Lắk

  • Chủ nhật, 31/8/2025 09:12 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thanh niên đi xe máy rơi xuống mương nước ở QL29 qua xã Tây Hòa rồi mất tích, lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm.

Sáng 31/8, Công an xã Tây Hòa (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã tìm thấy thi thể nạn nhân rơi xuống mương nước trên địa bàn vào tối qua.

Khoảng 19h30 tối 30/8, Công an xã Tây Hòa tiếp nhận tin báo về một vụ tai nạn giao thông trên QL29, đoạn qua Km45+900 thuộc thôn Mỹ Thạnh Trung 1.

roi xuong muong anh 1

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân rơi xuống mương nước.

Theo thông tin ban đầu, Đ.T.T. (SN 1993, trú thôn Định Thắng, xã Phú Hòa 1) đang lái xe máy, lưu thông hướng Tây - Đông thì rơi xuống mương thủy lợi ven quốc lộ, mất tích.

Sau đó, Công an xã Tây Hòa đã xác minh danh tính nạn nhân, thông báo cho gia đình và huy động lực lượng tham gia tìm kiếm, đồng thời báo cáo Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh phối hợp cứu nạn.

Suốt đêm 30/8, lực lượng công an, dân quân cùng gia đình nạn nhân túc trực, sử dụng nhiều phương tiện, triển khai các biện pháp tìm kiếm.

Đến 7h50 sáng 31/8, thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Cứu 11 người bị mắc kẹt 2 ngày trong rừng do mưa lũ

Lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị vượt lũ dữ để cứu kịp thời 11 người dân mắc kẹt trong rừng.

2 giờ trước

8 người chết và mất tích, gần 9.000 nhà tốc mái sau bão Kajiki

Tính đến 15h ngày 26/8, bão số 5 Kajiki và mưa lũ sau bão làm 7 người chết, một người mất tích, 34 người bị thương và gần 9.000 nhà bị tốc mái.

11:00 27/8/2025

Mưa lớn kéo dài, lũ lên báo động 3 trên nhiều sông

Dự báo mưa lớn còn tiếp tục trong sáng nay ở miền Bắc và Thanh Hoá, Nghệ An. Trong ngày hôm nay, lũ tiếp tục dâng cao trên nhiều dòng sông.

06:51 27/8/2025

https://vtcnews.vn/xuyen-dem-tim-kiem-nam-thanh-nien-roi-xuong-muong-o-dak-lak-ar962864.html

Minh Minh/VTCNews

rơi xuống mương Đắk Lắk tìm kiếm cứu hộ Mỹ Thạnh thanh niên

  • Đắk Lắk

    Đắk Lắk
    • Diện tích: 13.125,4 km²
    • Dân số: 1.827.8001
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 13 huyện
    • Mã điện thoại: 0262
    • Biển số xe: 47

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý