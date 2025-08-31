Cứu 11 người bị mắc kẹt 2 ngày trong rừng do mưa lũ

Lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị vượt lũ dữ để cứu kịp thời 11 người dân mắc kẹt trong rừng.

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị (PC O7) vừa cứu hộ thêm 6 người bị cô lập, mắc kẹt trong rừng do mưa lũ, nâng tổng số người được cứu hộ thành công lên con số 11.

Cụ thể, đêm 30/8, PC 07 Công an tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo về 6 người dân đi làm rừng tràm tại xã Hiếu Giang bị cô lập 2 ngày do mưa lũ.

Công an tiếp cận, ứng cứu thành công 6 người bị mắc kẹt do mưa lũ lúc đêm khuya. Ảnh: CA Quảng Trị

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 và 6 (PC 07) nhanh chóng điều 1 xe chữa cháy, 1 ca nô cùng 21 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường.

Lực lượng này sau đó phối hợp với Công an xã Hiếu Giang và an ninh trật tự thôn Cam Phú (xã Cam Lộ) triển khai phương án giải cứu. Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng cứu nạn tiếp cận và đưa thành công 6 người dân về khu vực an toàn lúc 21h20 ngày 30/8.

Trước đó, đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 (PC 07 Công an tỉnh Quảng Trị) cũng nhận được tin báo cứu nạn 5 người dân đi làm rừng tràm tại xã Hiếu Giang và bị cô lập 2 ngày do nước lũ dâng cao, trong tình trạng thiếu lương thực, nước uống.

Trước đó, chiều 30/8, lực lượng Công an cũng ứng cứu 5 người mắc kẹt trong khu vực rừng Hiếu Giang (Quảng Trị). Ảnh: Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Quảng Trị

Sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 điều 1 xe chữa cháy cùng 7 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện cứu nạn cứu hộ đến hiện trường.

Qua trinh sát, nắm tình hình xác định, có 5 người bị cô lập ở phía bên kia đập tràn (khoảng 100m), khu vực có nước lũ dâng cao, chảy xiết, Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 đề xuất Ban Chỉ huy Phòng PC07 chi viện thêm 1 xe chở 1 cano cùng 10 cán bộ chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 đến phối hợp xử lý.

Các cán bộ chiến sĩ đã tiếp tế lương thực, nước uống, trấn an tinh thần cho người bị cô lập. Đến chiều 30/8, lực lượng cứu hộ cứu nạn dùng cano tiếp cận và đưa 5 người bị cô lập về khu vực an toàn.