Xung đột Tajikistan-Afghanistan, nhiều người Trung Quốc thương vong

Xung đột vũ trang tại khu tự trị Gorno-Badakhshan biên giới Tajikistan-Afghanistan. Ảnh: Reuters
Trong một thông báo trên tài khoản WeChat chính thức ngày 1/12, Đại sứ quán Trung Quốc tại Tajikistan một lần nữa kêu gọi các doanh nghiệp và nhân viên nước này khẩn trương sơ tán khỏi khu vực biên giới Tajikistan-Afghanistan.
Cơ quan này cho biết, đêm 30/11, một vụ tấn công vũ trang đã xảy ra tại quận Darvoz thuộc Khu tự trị Gorno-Badakhshan, Tajikistan, giáp biên giới Afghanistan, khiến một số công dân Trung Quốc thương vong.
Đại sứ quán Trung Quốc cũng kêu gọi các công dân khác đang ở Tajikistan tránh đến những khu vực trên và thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn cần thiết.
Được biết, tối 30/11, Đại sứ Trung Quốc tại Tajikistan Quách Chí Quân đã gọi điện khẩn cho các quan chức Tajikistan, trao đổi về những diễn biến mới nhất liên quan đến an toàn của các doanh nghiệp và công dân nước này tại khu vực biên giới Tajikistan-Afghanistan. Ông kêu gọi phía Tajikistan thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp và công dân Trung Quốc.
Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần qua, công dân Trung Quốc bị tấn công ở biên giới Tajikistan-Afghanistan và gây thương vong. Đại sứ quán Trung Quốc tại Tajikistan cho biết, theo báo cáo từ các quan chức địa phương, hai vụ tấn công vào lãnh thổ Tajikistan đã xảy ra tại khu vực biên giới này trong tuần qua, khiến 5 công dân Trung Quốc thiệt mạng và 5 người khác bị thương.
Trước đó, hôm 28/11, cơ quan đại diện này cũng từng đưa ra một thông báo tương tự, sau khi có 3 công dân thiệt mạng và 1 người khác bị thương trong một cuộc tấn công vũ trang tối 26/11.
