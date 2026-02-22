Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xúc phạm công an xã, một đối tượng bị xử phạt

  • Chủ nhật, 22/2/2026 16:15 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Đ.N.T (ngụ tỉnh Vĩnh Long) đã livestream trên mạng xã hội Facebook có nội dung xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Công an xã Cái Nhum (tỉnh Vĩnh Long) vừa lập biên bản và tham mưu Chủ tịch UBND xã xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Đ.N.T (ngụ xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi phát trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội Facebook có nội dung xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Công an làm việc với Đ.N.T.

Trước đó, ngày 9/2, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Cái Nhum phát hiện một tài khoản Facebook cá nhân livestream có nội dung xúc phạm uy tín của Công an xã Cái Nhum và danh dự, nhân phẩm của chỉ huy Công an xã.

Tiến hành xác minh, Công an xã Cái Nhum xác định Đ.N.T là người trực tiếp thực hiện hành vi nên mời làm việc. Hành vi của T đã vi phạm Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP và Nghị định 211/2025/NĐ-CP) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi sử dụng mạng xã hội cần nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; tuyệt đối không đăng tải các thông tin xấu, độc, sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

