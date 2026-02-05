Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ôtô có bảng đèn led hiện chữ xúc phạm công an, tài xế nói bị hack

  • Thứ năm, 5/2/2026 23:16 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Người lái chiếc ôtô có bảng đèn led chạy dòng chữ thô tục, xúc phạm lực lượng công an khai rằng điều này xảy ra do người khác dùng phần mềm can thiệp.

Nắm thông tin trên mạng xã hội và phản ánh của người dân về hình ảnh chiếc ôtô Mitsubishi Xpander màu trắng gắn bảng đèn led với dòng chữ thô tục, xúc phạm lực lượng công an, Cục CSGT giao Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng làm rõ.

Theo đó, lúc 17h20 ngày 4/2, ôtô biển số 34A-837.xx đang di chuyển trên đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội thì bảng đèn led phía sau xuất hiện dòng chữ mang tính chất xúc phạm lực lượng Công an Nhân dân.

Qua công tác xác minh, Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT phối hợp với Công an phường Thành Đông, Công an TP Hải Phòng mời chủ xe là Công ty TNHH K.V.N. (phường Thành Đông, Hải Phòng, do anh N.V.T. làm Giám đốc) và người được giao xe, điều khiển xe trong thời gian phản ánh (anh N.T.H.H., SN 1983, phường Hải Dương, Hải Phòng) đến trụ sở làm việc.

xuc pham cong an anh 1

Ôtô có dòng chữ ở bảng led mang nội dung xúc phạm lực lượng công an.

Lái xe H. thừa nhận vào thời điểm trên, anh được người đi đường nhắc nhở rằng phía sau xe có dòng chữ phản cảm nên dừng xe để kiểm tra và điện thoại thông báo cho giám đốc - anh T.

Anh N.V.T. yêu cầu lái xe rút ngay nguồn điện cấp vào màn đèn led. Tài xế H. khẳng định do không biết rõ các điều cần lưu ý về việc sử dụng bảng đèn led gắn bên trong ôtô nên anh không cài đặt mật khẩu riêng cho bảng đèn led. Do vậy, bất cứ ai tiếp xúc gần (trong phạm vi hiệu lực của thiết bị Bluetooth, khoảng dưới 20m) đều có thể sử dụng phần mềm iPixel Color để cài đặt, thay đổi nội dung hiển thị của bảng đèn led.

Ngày 5/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội làm việc với anh H. và thu giữ bảng đèn led gắn trên xe biển số 34A-837.xx cùng một số thiết bị phụ trợ để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Minh Tuệ/VTCNews

