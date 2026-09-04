Xuất nhập khẩu Việt Nam cao kỷ lục

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng năm 2026 của Việt Nam đã đạt hơn 770 tỷ USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, là mức cao nhất của 8 tháng từ trước đến nay.

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam vừa lập một kỷ lục mới sau 8 tháng đầu năm 2026.

Cụ thể, sau 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu cả nước ước đạt 374,84 tỷ USD , tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm trước và là kết quả cao nhất kể từ năm 2021 đến nay. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước xuất khẩu 74,47 tỷ USD , tăng 7%, chiếm 19,9% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất khẩu 300,37 tỷ USD , tăng 27%, chiếm 80,1%.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, nhóm hàng công nghiệp chế biến vẫn chiếm đa số với kim ngạch đạt 337,99 tỷ USD , tương đương 90,2% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Ngược lại, nhập khẩu 8 tháng của nước ta đạt 395,3 tỷ USD , tăng 35%; trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập 105,07 tỷ USD , tăng 24%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài nhập 290,23 tỷ USD , tăng 40%.

Chiếm hơn 94% trong cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu của nước ta từ đầu năm là nhóm tư liệu sản xuất, đạt giá trị 372,04 tỷ USD .

Về thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 122 tỷ USD từ đầu năm. Trong khi đó, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch đạt 161,9 tỷ USD .

Tình hình xuất nhập khẩu 8 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Cục Thống kê.

Tính riêng tháng 8, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước ước đạt 54,79 tỷ USD , tăng 3% so với tháng trước và tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Còn kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 54,91 tỷ USD , giảm 3% so với tháng trước nhưng tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu sơ bộ, cán cân thương mại hàng hóa tháng 8 nhập siêu 120 triệu USD . Tính chung 8 tháng năm 2026, cán cân thương mại hàng hóa cả nước nghiêng về phía nhập siêu 20,46 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 14,02 tỷ USD ). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 30,6 tỷ USD ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 10,14 tỷ USD .

KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TỪ ĐẦU NĂM 2026 Số liệu báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính). Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Kim ngạch tỷ USD 88.16 67.19 93.55 95.97 99.07 104.22 109.75 109.7

Trước đó, Việt Nam cũng đã lập kỷ lục kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 5 tháng đầu năm nay với giá trị 445,12 tỷ USD , tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Giữa bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt chịu tác động từ các căng thẳng tại Trung Đông, kinh tế - xã hội Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực sau 5 tháng.

Tăng tốc xuất khẩu sang thị trường Halal, Mỹ Latin, châu Phi

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra chiều ngày 3/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có những chỉ đạo về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 9 và thời gian còn lại của năm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 9 và thời gian còn lại của năm 2026. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Theo đó, người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát giá cả, nhập siêu, bảo đảm thương mại cân bằng phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu tập trung rà soát, phân loại và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài, giải phóng nguồn lực cho phát triển và tăng trưởng; tích cực triển khai kết luận của Thủ tướng tại các buổi làm việc với các doanh nghiệp.

Song song, Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp... phân tích rõ các nhóm mặt hàng xuất khẩu giảm, các nhóm mặt hàng nhập siêu lớn để có giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đàm phán các hiệp định thương mại với một số đối tác mới để mở cửa thị trường cho hàng hóa Việt Nam; tăng tốc xúc tiến thương mại, nhất là xuất khẩu tới các thị trường mới như thị trường Halal, Mỹ Latin, châu Phi...; tận dụng ngay các đơn hàng xuất khẩu, đặc biệt, các mặt hàng mà các nước đang có nhu cầu cao như điện tử, máy móc, nông thủy sản; tiếp tục phát triển thị trường, kích cầu tiêu dùng trong nước.