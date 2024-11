Xuất khẩu rau quả thu kỷ lục hơn 6,6 tỷ USD

Hiệp hội Rau quả Việt Nam ước tính trong 11 tháng năm nay, xuất khẩu rau quả đạt hơn 6,6 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên xuất khẩu rau quả Việt Nam vượt mốc 6 tỷ USD/năm.

Xuất khẩu rau quả Việt Nam đạt hơn 6,6 tỷ USD trong 11 tháng qua. Ảnh: Nam Khánh.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết đây là số liệu tính toán dựa trên dữ liệu từ Tổng cục Hải quan.

Cụ thể, trong tháng 11, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt sơ bộ 445 triệu USD , giảm 14% so với tháng trước nhưng vẫn tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ước tính trong 11 tháng, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt sơ bộ hơn 6,6 tỷ USD , tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên xuất khẩu rau quả Việt Nam vượt mốc 6 tỷ USD /năm.

Trung Quốc vẫn là thị trường mua rau quả Việt nhiều nhất, gần 4,1 tỷ USD trong 10 tháng. Mức này tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 67% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước.

Với ngành rau quả, đây cũng là con số rất ấn tượng, đánh dấu lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc vượt 4 tỷ USD . Con số này đã vượt xa kỷ lục xuất khẩu đạt được trong cả năm ngoái là 3,6 tỷ USD riêng tại thị trường Trung Quốc.

Các thị trường lớn khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng xuất khẩu rau quả cao như Mỹ tăng 35%, Hàn Quốc tăng 41% và Thái Lan tăng 70%. Trong khi đó, Hà Lan là thị trường duy nhất Việt Nam bị sụt giảm giá trị xuất khẩu rau quả tới 26%.

Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam chia sẻ sầu riêng vẫn là động lực chính để xuất khẩu rau quả Việt Nam cán mốc kỷ lục. Loại quả này hiện chiếm tới hơn 40% kim ngạch xuất khẩu rau quả trong 10 tháng và Trung Quốc là thị trường mua nhiều loại quả này nhất.

Ngoài sầu riêng, nhiều loại rau quả xuất khẩu chủ lực khác như nhãn, dừa, xoài, mít… cũng tăng đáng kể về kim ngạch xuất khẩu so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (VITIC) dự báo tháng còn lại của năm nay, chỉ cần duy trì kim ngạch xuất khẩu ở mức khoảng 500 triệu USD /tháng thì xuất khẩu rau quả của Việt Nam sẽ dễ dàng vượt mốc 7 tỷ USD .

Ở chiều ngược lại, trong tháng 11, Hiệp hội Rau quả Việt Nam ước tính Việt Nam nhập khẩu rau quả đạt giá trị hơn 237 triệu USD , tăng 12% so với tháng trước và tăng 61% so với cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng đầu năm, nhập khẩu rau quả của Việt Nam đạt 2 tỷ USD , tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.