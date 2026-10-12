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Ẩm thực

Xuân Son mua 5 suất bún chả, chủ quán nhất quyết không lấy tiền

  • Thứ hai, 12/10/2026 11:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Xuân Son đi xe máy mua 5 suất bún chả tại quán ăn quen thuộc ở Ninh Bình. Khi hỏi giá, anh bất ngờ khi chủ quán không tính tiền theo lời hứa "miễn phí trọn đời".

Quán bún chả ở Ninh Bình miễn phí trọn đời cho Xuân Son Quán ăn quen thuộc của tiền đạo Nguyễn Xuân Son tuyên bố miễn phí bún chả trọn đời cho cầu thủ, xem đây là cách thể hiện tình cảm và niềm tự hào sau chiến thắng của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Ngày 11/10, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đi xe máy đến quán bánh cuốn và bún chả Bà Xuân ở phường Hoa Lư, Ninh Bình, mua 5 suất bún chả mang về. Khi hỏi giá bằng tiếng Việt với cách phát âm còn đôi chút ngọng nghịu, nam cầu thủ liên tục hỏi: "Bao nhiêu? Bao nhiêu?".

Nghe chủ quán trả lời không tính tiền, anh hỏi lại: "Không tính tiền à?" rồi vui vẻ nói "Cảm ơn".

Đây là địa chỉ ăn uống quen thuộc của Xuân Son và vợ Marcele Seippel. Quán từng tuyên bố "miễn phí bún chả trọn đời" cho nam tiền đạo khi tuyển Việt Nam chiến thắng tại ASEAN Cup 2026 hồi tháng 8. Thông thường, anh và gia đình ghé ăn khoảng 1-2 lần mỗi tháng.

"Chúng tôi hy vọng tiếp thêm sức mạnh cho Xuân Son", đại diện quán nói với Tri Thức - Znews sáng 12/10.

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Xuân Son đi xe máy đến quán mua 5 suất bún chả mang về, ngày 11/10. Ảnh: Cắt từ video.

Theo chủ quán, Xuân Son bắt đầu mua bún chả tại đây đều đặn từ cuối năm 2025. Vợ anh thích ngồi lại ăn tại quán, trong khi nam cầu thủ thường lái ôtô hoặc chở con trai bằng xe máy đến mua mang về.

Mỗi lần, anh mua 4-5 suất, giá 40.000 đồng mỗi suất. Thỉnh thoảng, cả gia đình cũng dùng bữa tại chỗ, Marcele luôn khen món ăn hợp khẩu vị.

Chủ quán nhiều lần đăng hình ảnh Xuân Son đến mua bún chả và nước ép cam lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá. Quán miễn phí bún chả trọn đời cho Xuân Son vừa thể hiện tình cảm với vị khách quen vừa quảng bá ẩm thực Ninh Bình.

Bún chả Ninh Bình có cách chế biến khác với món ăn cùng tên ở Hà Nội. Thay vì nắn thịt lợn băm thành viên tròn rồi nướng trên than hoa, chả ở Ninh Bình có hình vuông hoặc chữ nhật, hơi dẹt và được quạt tay khi nướng. Món ăn dùng kèm bún lá, rau thơm và nước mắm chua ngọt.

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Phần bún chả quạt đặc trưng của Ninh Bình. Ảnh: Phạm Thắng.

Toàn bộ nguyên liệu được quán mua mới mỗi ngày và chế biến kỹ lưỡng. Quán hiện có 2 chi nhánh, mở cửa từ sáng đến đầu giờ chiều. Sau khi thông tin về địa chỉ ăn uống quen thuộc của Xuân Son lan truyền trên mạng xã hội, lượng khách tìm đến tăng lên. Quán cũng đổi tên trên Google thành "Bún chả Xuân Son".

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Placar của Brazil, Xuân Son từng chia sẻ anh yêu thích nhiều món ăn Việt Nam, trong đó bún chả để lại ấn tượng mạnh. Marcele Seippel cũng nhiều lần đăng ảnh tại quán ăn này. Khi có thời gian rảnh, cô còn tự tìm hiểu cách chế biến bún chả để cả gia đình cùng thưởng thức.

Cuối tháng 9, tiền đạo Nguyễn Xuân Son chia tay tuyển Việt Nam để về nước điều trị chấn thương cơ đùi sau gặp phải trong trận đấu với Philippines hôm 26/9. Các bác sĩ tại Indonesia dự đoán anh cần 4-6 tuần để hồi phục.

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Gia đình Xuân Son thưởng thức bún chả tại quán ăn ở phường Hoa Lư (Ninh Bình). Ảnh: Marcele Seippel.

Nguyễn Xuân Son (tên thật Rafaelson Bezerra Fernandes) sinh năm 1997 tại Brazil. Cuối năm 2019, CLB Nam Định là nơi mở ra chương quan trọng nhất trong cuộc đời nam cầu thủ. Tháng 9/2024, anh chính thức được trao quốc tịch Việt Nam và mang tên Nguyễn Xuân Son.

Ở ASEAN Cup 2026, Xuân Son không thường xuyên được đá chính nhưng anh vẫn có 5 bàn thắng, trong đó phải kể đến cú đúp ở chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở trận lượt về vòng bán kết và góp phần giúp đội tuyển Việt Nam giành vé vào chung kết.

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Châu Sa

Video: Nhân vật cung cấp

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