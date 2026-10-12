Seulgi (Red Velvet) 'ghiền' rau muống xào tỏi đến mức tự mua về nhà nấu
Từng đến Phú Quốc để ăn rau muống xào tỏi, Seulgi (Red Velvet) nay tự mua rau về nhà nấu món ăn cô yêu thích.
Quán ăn quen thuộc của tiền đạo Nguyễn Xuân Son tuyên bố miễn phí bún chả trọn đời cho cầu thủ, xem đây là cách thể hiện tình cảm và niềm tự hào sau chiến thắng của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.
Từng đến Phú Quốc để ăn rau muống xào tỏi, Seulgi (Red Velvet) nay tự mua rau về nhà nấu món ăn cô yêu thích.
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