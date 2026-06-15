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Pháp luật

Xử phạt TikToker 'Khuê Ơi Dậy đi' do đăng clip phân biệt vùng miền

  • Thứ hai, 15/6/2026 18:28 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

P.T.K là chủ tài khoản TikTok “Khuê Ơi Dậy đi” thừa nhận hành vi đăng clip so sánh người dân 2 miền nhằm câu like, câu view trên trang cá nhân của mình.

P.T.K. tại cơ quan công an. Ảnh: VTC News.

Ngày 15/6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 8.750.000 đồng đối với P.T.K (SN 1995; trú ở thôn Xuôi Ngành, xã Bình Nguyên, Phú Thọ) về hành vi “cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội”.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện tài khoản mạng xã hội TikTok “Khuê Ơi Dậy đi” do P.T.K. là chủ tài khoản, đăng tải những thông tin xấu, độc, ảnh hưởng an ninh trật tự trên không gian mạng.

Ngày 15/2, K đăng lên mạng xã hội 1 video dài 1 phút 35 giây do K tự quay bằng điện thoại. Nội dung video đánh giá cách làm việc của người miền Nam và sự so sánh giữa người miền Bắc và người miền Nam trong cách sinh hoạt, làm việc…

Ngày 4/6, K tiếp tục đăng tải lên mạng xã hội 1 video dài 2 phút 26 giây tự quay bằng điện thoại di động. Nội dung của video trên nói về sự so sánh giữa người miền Nam và người miền Bắc về điều kiện kinh tế, hạ tầng, lối sống, phương tiện đi lại (so sánh số lượng ô tô)… của người dân 2 miền và vấn đề cứu trợ trong thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19.

K thừa nhận nội dung đăng tải sai sự thật, xuyên tạc để câu like, câu view, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng nhằm phát triển trang cá nhân của mình được nhiều người biết đến.

P.T.K đã nhận thức được hành vi vi phạm, cam kết không tái phạm.

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https://vtcnews.vn/xu-phat-tiktoker-khue-oi-day-di-do-dang-clip-phan-biet-vung-mien-ar1023764.html

Theo Minh Tuệ/VTC News

tiktoker TikTok xử phạt tiktoker Khuê Ơi Dậy đi xử phạt hành chính

  • TikTok

    TikTok

    TikTok là nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội của Trung Quốc. Ứng dụng cho phép người dùng xem các clip nhạc, quay các clip ngắn và chỉnh sửa chúng. TikTok đạt 150 triệu người dùng hoạt động hàng ngày vào tháng 6/2018 và là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên thế giới trong quý đầu tiên năm 2018 (45,8 triệu lượt tải).

    • Thành lập: 9/2016
    • Sáng lập: Trương Nhất Minh

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