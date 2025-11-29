Ngày 29/11, Đội CSGT Bến Thành (Phòng CSGT - PC08, Công an TP.HCM) phối hợp Công an phường Tân Hưng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.Đ.T. (SN 1977) về hành vi chơi cầu lông trái phép trên đường bộ tại đường số 9 (phường Tân Hưng, quận 7 cũ).
Theo Nghị định 168, ông T. bị xử phạt từ 200.000 đến 250.000 đồng. Lực lượng chức năng cũng yêu cầu ông tẩy xóa toàn bộ phần sơn kẻ ô trên mặt đường và khôi phục hiện trạng ban đầu.
|
Hình ảnh khiến người đi đường bức xúc và quay clip phản ánh.
Tại buổi làm việc, ông T. thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Ba người đi cùng được xác định là khách vãng lai nên cơ quan chức năng chỉ nhắc nhở, không xử phạt.
Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người dựng lưới và kẻ ô giữa lòng đường để đánh cầu lông. Nhiều xe máy đậu ngay giữa đường, chiếm gần trọn một làn xe khiến phương tiện lưu thông qua khu vực phải giảm tốc, né tránh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Bến Thành cùng Công an phường Tân Hưng đã nhanh chóng xác minh, mời những người liên quan lên làm việc và xử lý theo quy định.
Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý
Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.
Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.