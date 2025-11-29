Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người phụ nữ tử vong, nghi rơi từ sân thượng chung cư ở TP.HCM

  • Thứ bảy, 29/11/2025 10:03 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Sáng 29/11, Công an phường Tân Sơn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ một người phụ nữ tử vong tại chung cư Phúc Yên.

Khoảng 6h cùng ngày, người dân sinh sống tại chung cư nghe tiếng động mạnh. Kiểm tra khu vực phía dưới tòa nhà, họ phát hiện một phụ nữ nằm bất động và đã tử vong. Qua ghi nhận ban đầu, nạn nhân có dấu hiệu đa chấn thương trên cơ thể.

Nhận tin báo, lực lượng công an và y tế nhanh chóng có mặt, triển khai công tác bảo vệ hiện trường và tiến hành các bước khám nghiệm.

Phu nu nhay lau TP.HCM anh 1

Hiện trường vụ việc.

Đến hơn 8h15, khu vực xảy ra vụ việc vẫn được phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ điều tra, lấy lời khai nhân chứng và thu thập chứng cứ.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân là phụ nữ hơn 35 tuổi.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được công an làm rõ.

Ôtô con bị vò nát sau va chạm với xe khách, hai người tử vong

Sau khi xảy ra va chạm trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Lâm Đồng, xe ôtô bị xe khách vò nát, biến dạng khiến hai người tử vong tại chỗ, một người bị thương.

25:1474 hôm qua

Nữ sinh lớp 9 tử vong sau giờ học thể dục

Nữ sinh lớp 9 Trường THCS Quảng Xuân (xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị) đang trong giờ học thể dục thì ngã quỵ dù lập tức được đưa cấp cứu nhưng không qua khỏi.

28:1685 hôm qua

Danh tính các nạn nhân vụ tai nạn 4 người chết ở Lạng Sơn

Cơ quan chức năng xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong và hai người bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc ở Lạng Sơn.

06:26 27/11/2025

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

