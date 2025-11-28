Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nữ sinh lớp 9 tử vong sau giờ học thể dục

  • Thứ sáu, 28/11/2025 06:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nữ sinh lớp 9 Trường THCS Quảng Xuân (xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị) đang trong giờ học thể dục thì ngã quỵ dù lập tức được đưa cấp cứu nhưng không qua khỏi.

UBND xã Quảng Trạch (tỉnh Quảng Trị) xác nhận địa phương vừa xảy ra việc nữ sinh lớp 9 tử vong sau khi ngất trong giờ học thể dục.

Nu sinh lop 9 chet anh 1

Gia đình đang tổ chức hậu sự cho em V.T.LĐ. Ảnh: T.T.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 26/11, đang trong tiết học thể dục, em V.T.L.Đ (SN 2011, học sinh lớp 9 trường THCS Quảng Xuân, xã Quảng Trạch), chạy được vài chục mét thì có dấu hiệu mệt, chuyển sang đi bộ rồi ngã quỵ và ngất.

Giáo viên lập tức đưa em V.T.L.Đ đến Trạm Y tế xã Quảng Trạch và chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị nhưng em không qua khỏi.

Ngay sau sự việc, chính quyền xã Quảng Trạch và Ban Giám hiệu Trường THCS Quảng Xuân đến thăm hỏi, động viên gia đình. Nhà trường cho biết sẽ phối hợp hỗ trợ các thủ tục liên quan và chia sẻ cùng gia đình để sớm vượt qua mất mát lớn này.

Tháng 4/2024 tại tỉnh Đắk Lắk cũng từng xảy ra vụ nữ sinh lớp 7 ngã gục trong giờ thể dục, sau đó tử vong khi đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo đó, sáng 8/4/2024, em H.B.A.Y (học sinh lớp 7 trường THCS Lê Hồng Phong, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn cũ) đang trong giờ học thể dục thì gục xuống sân. Các giáo viên đưa em đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế Buôn Đôn và sau đó chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nhưng tử vong sau đó.

Một sự việc tương tự cũng xảy ra vào tháng 4/2023 tại Biên Hoà (Đồng Nai). Theo đó, em N.P.H (học sinh lớp 6/2 Trường THCS Tân Bửu) đang chạy khởi động nhẹ trên sân thì bất ngờ ngã xuống đất. Giáo viên trong trường sơ cứu và đưa H đến trạm y tế sơ cấp cứu ban đầu như cho thở oxy, nhồi nhịp tim... Ngay sau đó, H được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong trước khi nhập viện.

