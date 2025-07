Xử phạt nhà hàng bị tố có gián trong món ăn

Kết quả điều tra vụ 2 người ở Hưng Yên tử vong sau khi ăn tiết canh

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên vừa có báo cáo kết quả điều tra thực tế tại xã Quỳnh An, nơi xảy ra vụ việc 2 người tử vong và nhiều người mắc bệnh do ăn tiết canh và lòng lợn.