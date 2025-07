Kết quả điều tra vụ 2 người ở Hưng Yên tử vong sau khi ăn tiết canh

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên vừa có báo cáo kết quả điều tra thực tế tại xã Quỳnh An, nơi xảy ra vụ việc 2 người tử vong và nhiều người mắc bệnh do ăn tiết canh và lòng lợn.

Theo báo Nhân Dân, ngày 18/7, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên đã báo cáo gửi Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), UBND tỉnh, các cơ quan chức năng về kết quả điều tra thực tế tại xã Quỳnh An, nơi xảy ra vụ việc hai người tử vong và nhiều người mắc bệnh do ăn tiết canh và lòng lợn.

Trên cơ sở các kết quả điều tra thực tế, thông báo của Bệnh viện Bạch Mai, báo cáo của Trung tâm Y tế Quỳnh Phụ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kết luận: Tất cả các trường hợp đang mắc bệnh và tử vong đều do bệnh lây truyền qua thực phẩm liên quan đến ăn tiết canh, lòng lợn (lòng nhồi tiết) tại quán ăn sáng tại xã Quỳnh An.

Ngoài hai người đã tử vong, hiện có 3 người đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, trong đó có hai người được xét nghiệm dịch não tủy phát hiện có cầu khuẩn Gram (+).

Đáng chú ý, văn bản của Chi cục đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, văn bản cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm điểm trách nhiệm cán bộ chăn nuôi, thú y quản lý trên địa bàn xã Quỳnh An. Đồng thời, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh lợn không rõ nguồn gốc trên địa bàn tỉnh, tránh để tình trạng tương tự xảy ra như tại xã Quỳnh An vừa qua.