Xử lý tụ điểm tiêm filler trong nhà riêng ở TP.HCM

Sở Y tế TP.HCM vừa xử lý một trường hợp cung cấp dịch vụ thẩm mỹ không phép sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về biến chứng sau tiêm chất làm đầy.

Cơ sở thẩm mỹ chui bị xử phạt ở TP.HCM. Ảnh: Medinet.

Theo thông tin ban đầu, một phụ nữ được giới thiệu đến một căn nhà trong hẻm 138 đường Nguyễn Trãi (phường Chợ Quán) để tiêm filler. Sau can thiệp, người này xuất hiện tình trạng sưng, tê cứng vùng mặt nhưng không thể liên hệ với người thực hiện, buộc phải phản ánh đến cơ quan chức năng.

Ngày 26/3, Sở Y tế TP.HCM phối hợp chính quyền địa phương và công an kiểm tra địa chỉ trên. Kết quả xác định đây không phải cơ sở khám, chữa bệnh được cấp phép, người trực tiếp thực hiện dịch vụ không có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Qua làm việc, cá nhân liên quan thừa nhận đã tiêm filler cho khách với giá 27 triệu đồng và từng thực hiện dịch vụ tương tự trước đó.

Căn cứ quy định hiện hành, đoàn kiểm tra lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 80 triệu đồng, đình chỉ hoạt động trong 18 tháng, đồng thời buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp. Cơ sở chỉ được phép hoạt động trở lại khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý. Chủ địa điểm cũng bị yêu cầu không để xảy ra việc sử dụng nhà ở cho hoạt động khám chữa bệnh trái phép.

Theo Sở Y tế TP.HCM, vụ việc tiếp tục cho thấy nguy cơ từ các cơ sở “thẩm mỹ chui”, đặc biệt với những thủ thuật xâm lấn như tiêm filler khi được thực hiện bởi người không có chuyên môn, trong điều kiện không đảm bảo vô trùng và thiếu khả năng xử trí biến chứng. Người sử dụng dịch vụ có thể gặp các biến chứng như sưng đau, nhiễm trùng, thậm chí tắc mạch, hoại tử hoặc ảnh hưởng thị lực nếu không được can thiệp kịp thời.

Cơ quan này khuyến cáo người dân chỉ thực hiện dịch vụ thẩm mỹ tại các cơ sở được cấp phép; người thực hiện phải có chứng chỉ hành nghề hợp pháp; tránh sử dụng dịch vụ tại các địa điểm không rõ ràng như nhà riêng, cơ sở không bảng hiệu.

Đồng thời, người dân nên chủ động tra cứu thông tin cơ sở và nhân sự trước khi sử dụng dịch vụ, cũng như tiếp tục phản ánh các hành vi vi phạm qua các kênh chính thức để cơ quan chức năng kịp thời kiểm tra, xử lý.