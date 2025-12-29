Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sức khỏe

Xu hướng mới trong tiêm nội khớp điều trị bệnh xương khớp

  • Thứ hai, 29/12/2025 15:00 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Tiêm nội khớp đang trở thành lựa chọn phổ biến trong điều trị các bệnh xương khớp nhờ khả năng giảm đau và cải thiện vận động.

Tiêm nội khớp là phương pháp đưa thuốc trực tiếp vào khoang khớp nhằm giảm đau, kháng viêm và cải thiện chức năng vận động. Trong nhiều năm qua, kỹ thuật này được ứng dụng rộng rãi trong điều trị các bệnh cơ xương, đặc biệt ở nhóm bệnh nhân đau khớp mạn tính, thoái hóa khớp, giúp kiểm soát triệu chứng và hạn chế can thiệp phẫu thuật sớm.

Ai nên tiêm nội khớp?

Trong thực hành lâm sàng, hai nhóm hoạt chất được sử dụng nhiều nhất trong tiêm nội khớp là corticoid và acid hyaluronic (HA). Mỗi loại có chỉ định, ưu điểm và hạn chế riêng.

Corticoid thường được bác sĩ chỉ định trong các trường hợp viêm khớp dạng thấp, viêm khớp vảy nến, viêm khớp mạn tính, viêm bao hoạt dịch, viêm điểm bám gân hoặc thoái hóa khớp giai đoạn sớm. Nhờ tác dụng chống viêm mạnh, corticoid có thể giúp giảm đau nhanh, cải thiện triệu chứng rõ rệt trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, việc sử dụng nhóm thuốc này cần được cân nhắc kỹ, đúng chỉ định và không lạm dụng, do nguy cơ ảnh hưởng đến sụn khớp và các tác dụng phụ nếu tiêm lặp lại nhiều lần.

xuong khop anh 1

Biện pháp chăm sóc chủ động bằng tiêm bổ sung HA được nhiều người bệnh lựa chọn. Ảnh: Phòng khám Xương Khớp Việt.

Trong khi đó, acid hyaluronic là thành phần tự nhiên của dịch khớp, ngày càng được ưu tiên trong điều trị thoái hóa khớp. Theo các khuyến cáo của Hội đồng Chuyên gia châu Âu về liệu pháp bổ sung dịch khớp (EUROVisco) và Hiệp hội châu Âu về các khía cạnh lâm sàng và kinh tế của loãng xương, thoái hóa khớp và các bệnh cơ xương khớp (ESCEO), tiêm HA cho hiệu quả tốt nhất ở bệnh nhân thoái hóa khớp mức độ nhẹ đến vừa (KL 2-3).

Ở nhóm bệnh nhân này, HA giúp phục hồi độ nhớt và tính đàn hồi của dịch khớp, giảm ma sát giữa các bề mặt khớp, từ đó giảm đau và cải thiện vận động. Hiệu quả giảm đau của HA được ghi nhận tương đương thuốc kháng viêm không steroid (NSAIDs) nhưng ít tác dụng phụ toàn thân hơn. Trong một số trường hợp thoái hóa khớp giai đoạn nặng, HA còn được xem là giải pháp giúp trì hoãn chỉ định phẫu thuật.

xuong khop anh 2

Các dòng HA thế hệ mới mang lại hiệu quả vượt trội trong hỗ trợ và bảo tồn sụn khớp. Ảnh: Thao Nguyen.

Dù mang lại nhiều lợi ích, tiêm nội khớp không phải là lựa chọn cho mọi bệnh nhân. Phương pháp này chống chỉ định ở người đang có nhiễm trùng tại chỗ hoặc toàn thân, rối loạn đông máu, đã thay khớp nhân tạo, loãng xương nặng tại vị trí tiêm hoặc mắc các bệnh lý toàn thân chưa được kiểm soát tốt như tăng huyết áp, đái tháo đường.

Sau tiêm, người bệnh cũng cần được theo dõi kỹ các phản ứng tại chỗ như sưng, đau khớp tạm thời hoặc nguy cơ nhiễm trùng hiếm gặp. Việc thăm khám, chỉ định và thực hiện tiêm nội khớp cần được tiến hành bởi bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp, trong điều kiện vô khuẩn nghiêm ngặt.

Xu hướng mới với HA thế hệ cải tiến

Theo các bác sĩ chuyên ngành, một hạn chế của HA thế hệ cũ là dễ bị phân hủy nhanh bởi enzyme và các gốc oxy hóa trong khớp, khiến thời gian tác dụng không kéo dài. Từ thực tế đó, xu hướng hiện nay là sử dụng HA thế hệ mới, được cải tiến về cấu trúc và bổ sung các yếu tố bảo vệ nhằm nâng cao hiệu quả điều trị.

Một số sản phẩm HA thế hệ mới được thiết kế với cấu trúc liên kết chéo, kết hợp chất chống oxy hóa giúp hạn chế sự phân hủy của HA, kéo dài thời gian lưu trong khớp và tăng cường khả năng bảo vệ sụn. Nhờ đó, bệnh nhân có thể giảm số lần tiêm nhưng vẫn duy trì hiệu quả giảm đau và cải thiện vận động.

Trong số các sản phẩm đang được ứng dụng tại Việt Nam, HappyCross và HappyVisc là những dòng HA cải tiến do Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam nhập khẩu và phân phối. HappyCross được thiết kế với cấu trúc liên kết chéo đa tầng kết hợp Mannitol là một chất chống oxy hóa, nhằm bảo vệ HA khỏi enzym phân hủy, đồng thời giải phóng chậm HA phân tử nhỏ, hỗ trợ tái tạo sụn khớp và mang lại cảm giác tiêm nhẹ nhàng cho người bệnh.

Với định hướng đưa các giải pháp y tế công nghệ cao từ châu Âu vào Việt Nam, Omniarch Healthcare Việt Nam đang góp phần mở rộng lựa chọn điều trị bảo tồn trong lĩnh vực cơ xương khớp. Các phương pháp tiêm nội khớp thế hệ mới được kỳ vọng giúp người bệnh giảm đau hiệu quả, cải thiện chất lượng sống và trì hoãn các can thiệp xâm lấn.

