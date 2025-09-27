Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xót xa người phụ nữ mất tích giữa dòng nước dữ khi ra bến xe về quê

  • Thứ bảy, 27/9/2025 21:40 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Khi cùng chồng di chuyển từ nơi thuê trọ ra bến xe về quê, người phụ nữ không may trượt ngã và bị nước cuốn trôi, hiện đang mất tích ở Huế.

UBND phường An Cựu (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm một phụ nữ bị nước cuốn trôi.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 27/9, chị Dương Thị H. (SN 1990, quê Thanh Hoá) cùng chồng là anh Nguyễn Duy H. (SN 1985) lội lụt từ nhà trọ ở kiệt 46 đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP Huế) ra bến xe về quê. Khi đến đoạn ruộng đầu kiệt, chị H. trượt chân ngã và bị dòng nước cuốn trôi.

bao Bualoi anh 1

Công an TP Huế cử lực lượng thợ lặn tìm kiếm chị Dương Thị H.

Đến khoảng 18h, anh H. mới liên hệ được với cơ quan chức năng để nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Hiện lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an phường An Cựu đang triển khai tìm kiếm chị H. Riêng người chồng được đưa về trụ sở Công an phường An Cựu an toàn.

Được biết, do ảnh hưởng của bão số 10, TP Huế có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa từ 19h ngày 26/9 đến 15h ngày 27/9 phổ biến từ 100-250 mm.

Tại phường An Cựu (TP Huế), mưa lớn khiến tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh và một số tuyến đường thấp trũng ngập nặng, có khu vực ngập lụt hơn 0,5 m.

Tại Thanh Hóa, hàng trăm người cũng đang được huy động để tìm kiếm nam sinh mất tích ở vùng biển Tiên Trang. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 27/9, bốn học sinh trường THCS Tiên Trang đi theo người dân xem kéo lưới thì không may trượt chân, bị sóng cuốn ra khơi. Người dân kịp cứu ba em, còn một nam sinh bị sóng cuốn mất tích.

bao Bualoi anh 2

Hơn trăm người đang kéo lưới tìm kiếm nam sinh mất tích ở vùng biển Tiên Trang (Thanh Hoá).

"Trong số 3 em được cứu kịp thời có 1 em bị nặng nên đã được đưa đến cơ sở y tế điều trị, hiện nay sức khỏe tốt hơn. Hơn trăm người dân cùng lực lượng chức năng tham gia tìm kiếm học sinh mất tích nhưng do mưa to, sóng lớn, đến 20h30 vẫn chưa có kết quả", bà Trần Thị Huệ - Chủ tịch UBND xã Tiên Trang cho biết.

Miền Trung mưa trắng trời do bão Bualoi, nhiều nơi ngập sâu, cô lập

Chưa đổ bộ vào đất liền nhưng bão số 10 Bualoi gây mưa lớn, ngập úng chia cắt nhiều địa phương ở các tỉnh Bắc Trung Bộ.

7 giờ trước

Bão số Bualoi di chuyển nhanh, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170 km

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, vị trí tâm bão số 10 (Bualoi) lúc 16h ngày 27/9 cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30-35 km/h.

8 giờ trước

Bão số 10 di chuyển nhanh bất thường, đổ bộ lúc triều cường

Bão số 10 (Bualoi) được dự báo đổ bộ đúng thời điểm triều cường khiến nước dâng cao từ Bình Định đến Hà Tĩnh. Các chuyên gia nhận định đây là cơn bão di chuyển nhanh bất thường.

9 giờ trước

https://vtcnews.vn/xot-xa-nguoi-phu-nu-mat-tich-giua-dong-nuoc-du-khi-ra-ben-xe-ve-que-ar967831.html

Nguyễn Vương - Đình Anh/VTC News

bão Bualoi mất tích cuốn trôi mưa lớn

    PV VOV bi can tro, cong tay khi tac nghiep o hien truong vu chay hinh anh

    PV VOV bị cản trở, còng tay khi tác nghiệp ở hiện trường vụ cháy

    6 giờ trước 21:46 27/9/2025

    0

    Một phóng viên thuộc Ban VOV Giao thông Quốc gia đã tố cáo bị một nhóm người, trong đó có lực lượng dân phòng, cản trở, tác động vật lý và còng tay đưa về trụ sở công an khi đang thực hiện nhiệm vụ ghi nhận thông tin về một vụ cháy tại phường An Phú Đông, TP.HCM.

