Xã hội

Bão số Bualoi di chuyển nhanh, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170 km

  • Thứ bảy, 27/9/2025 19:49 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, vị trí tâm bão số 10 (Bualoi) lúc 16h ngày 27/9 cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30-35 km/h.

Dự báo, 16 giờ ngày 28/9, bão số 10 di chuyển hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 30 km/h, có khả năng mạnh lên trên vùng biển Quảng Trị-Tp.Huế, cách Quảng Trị khoảng 140 km về phía Đông. Cường độ cấp 12-13, giật cấp 16.

4 giờ ngày 29/9, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ 20-25 km/h trên đất liền khu vực Nghệ An-phía Bắc Quảng Trị. Cường độ cấp 9, giật cấp 11.

16 giờ ngày 29/9, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ 20-25 km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau là một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Do ảnh hưởng của bão số 10, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa) có gió cấp 8-9; gần tâm bão 10-13, giật 16; sóng 6,0–8,0 m; vùng gần tâm bão 8-10 m; biển động dữ dội.

Vùng biển Thanh Hóa - Quảng Ngãi (bao gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Lý Sơn) có gió cấp 6-7, giật 8-9, sóng 3,0–5,0 m, biển động mạnh; từ gần sáng 28/9 tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão 10-13, giật 16; sóng 5,0–7,0 m; biển động dữ dội.

Gần sáng 28/9, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) có gió 6-7, sau mạnh 8-9, giật 11; sóng 3,0–5,0 m; biển động rất mạnh.

Ven biển và các đảo từ Ninh Bình - Hà Tĩnh: có nước dâng 0,5-1,5 m; riêng Nam Thanh Hóa - Bắc Hà Tĩnh: 1,0-1,5 m. Nguy cơ ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông tối - đêm 28/9.

Từ chiều 28/9, Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị có gió cấp 6-7, sau tăng 8-9, gần tâm bão 10-12, giật 14 (nguy hiểm, có thể gây đổ cây, cột điện, nhà cửa). Quảng Ninh - Ninh Bình và Nam Quảng Trị - Huế có gió 6-7, giật 8-9.

Từ chiều tối 27-30/9: Bắc Bộ và Thanh Hóa - Quảng Ngãi mưa 100-300 mm, cục bộ >450 mm. Riêng đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị: 200-400 mm, cục bộ >600 mm.

