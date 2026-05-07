Xôn xao việc xây hai tòa tháp tưởng niệm giữa trung tâm Hà Nội

Về việc đề xuất tăng chiều cao hai tháp 13 tầng tại dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân, phường Khương Đình, Hà Nội khẳng định không trữ tro cốt mà chỉ để lưu giữ bài vị, kỷ vật.

Thời gian gần đây, dư luận quan tâm đến dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân đang điều chỉnh quy hoạch xây dựng hai tòa tháp tưởng niệm cao 13 tầng nổi/tòa.

Phối cảnh dự án nhà tang lễ quận Thanh Xuân. Ảnh: CĐT.

Một số cư dân tập thể A23 (phường Khương Đình) bức xúc việc đặt xây tháp tưởng niệm sẽ gây ảnh hưởng đến cư dân. Lý do bởi các tòa tháp có thể sẽ là nơi lưu tro cốt, bài vị, di vật người đã mất sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, sinh hoạt của khu vực dân cư đông đúc.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lưu Đình Lượng, Phó chủ tịch UBND phường Khương Đình, khẳng định: Do chủ trương đầu tư từ khá lâu, nên một số hạng mục đang được nhà đầu tư đề xuất điều chỉnh để phù hợp với thực tế.

Cụ thể, nhà đầu tư đề xuất nâng chiều cao các tòa tháp, đồng thời xây dựng thêm 5 tầng hầm đỗ xe để đảm bảo hoạt động của nhà tang lễ khi đi vào hoạt động. "Hai tòa tháp 13 tầng không lưu giữ tro cốt mà chỉ là nơi để gia đình người quá cố đặt bài vị và kỷ vật. Chủ đầu tư cũng có văn bản cam kết với chính quyền và người dân xung quanh vấn đề này", ông Lượng chia sẻ.

Trong khi đó, đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2017. Việc điều chỉnh quy hoạch để nâng tính hiệu quả sử dụng đất. Hai tòa tháp được đề xuất điều chỉnh tuân thủ quy hoạch phân khu H2-3 đã được phê duyệt, đảm bảo phù hợp về độ cao tĩnh không và đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư.

Dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân có quyết định chủ trương đầu tư vào năm 2017, quy mô sử dụng đất là 22.875 m2 với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 172 tỷ đồng .

Dự án được điều chỉnh vào các năm 2021 và 2024. Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội có văn bản chấp thuận điều chỉnh tổng mặt bằng và phương án kiến trúc.