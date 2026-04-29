Quây rào chuẩn bị dỡ khách sạn 9 tầng sát hồ Hoàn Kiếm

Khách sạn 9 tầng tại dự án Quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đang được Ban quản lý dự án phường Hoàn Kiếm quây rào chuẩn bị giải phóng mặt bằng.

Sau 5 tháng phá dỡ, đến nay phần lớn các công trình tại khu đất rộng 2,14 ha được quy hoạch làm Quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm đã được tháo dỡ. Theo ghi nhận của phóng viên sáng 29/4, tại khu vực dự án quảng trường còn khoảng 5-6 tòa nhà nằm rải rác trên phố Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ và Trần Nguyên Hãn.

Tất cả các công trình kể trên là của cơ quan nhà nước đã di dời sang khu vực khác để nhường đất làm quảng trường, công viên. Trong số các công trình này còn có Khách sạn Aurora Oriental 9 tầng, tại số 9 Lý Thái Tổ. Đại diện Ban Quản lý dự án phường Hoàn Kiếm cho biết, hơn một tháng qua chủ đầu tư khách sạn tập trung di dời trang thiết bị bên trong tòa nhà.

Ban Quản lý dự án phường Hoàn Kiếm đã quây tôn và đang chuẩn bị che chắn bụi ở mặt tiền khách sạn để chuẩn bị tháo dỡ. Khách sạn này được khởi công xây dựng từ năm 2019, sau đó, việc thi công phải tạm hoãn một thời gian do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đến đầu năm 2025, khách sạn hoàn thiện những khâu cuối... Khách sạn có gần 70 phòng.

Đầu tháng 12/2025, nhà thầu bắt đầu đưa thiết bị vào phá dỡ các công trình ở phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Có 17 cơ quan, tổ chức và 43 hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng làm quảng trường. UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị này đang tập trung tối đa nhân lực, vật lực và các nguồn lực cần thiết, đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ dự án và sớm đưa công trình về đích theo đúng kế hoạch đề ra.

Dự án Quảng trường công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm có diện tích khoảng 2,14 ha, được triển khai theo hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 tập trung xây dựng phần nổi của quảng trường và công viên; giai đoạn 2 sẽ đầu tư hệ thống ba tầng hầm, kết nối với nhà ga C9 của tuyến metro số 2. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ góp phần tái thiết không gian công cộng, tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan mới cho khu vực trung tâm Hà Nội.